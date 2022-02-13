Filistinli Tutuklular İsrail'in 'Toplu Cezalandırılmalarını' Protesto Etti

İsrail'de gözaltındaki Filistinli tutukluların, yetkililer tarafından kendilerine getirilen son kısıtlamalara karşı bir dizi eyleme geçen mahkum hakları grupları, İsrail'in aldığı önlemlerin toplu cezalandırma anlamına geldiğini belirtti.

Filistin Esirler Cemiyeti (PPS) izleme grubundan Perşembe günü yapılan açıklamada, İsrail hapishane yetkililerinin 5 Şubat'ta tutuklular ile hapishane yönetimi arasında daha önce yapılan anlaşmaları ihlal ederek dışarı çıkmalarına izin verilen süreyi ve mahkum sayısını azaltması nedeniyle tüm mahkumların kendilerine ayrılan avlu süresi için hücrelerinden dışarı adım atmayı reddettikleri belirtildi.

Mahkûmlar bahçede ortalama beş ila altı saate erişebilirler, ayrıca her gün sabah ve akşam vardiyalarına ayrılırlar. Ancak süre yarıdan fazla azaltıldı.

Mahkumlar hareketi geçen hafta sonlarında Cuma ve Pazartesi günlerinin 'öfke günleri' olacağını duyurdu. Cuma günü, tutuklular bahçedeki duaların ardından odalarına dönmeyi reddettiler. BES, yetkililerin her türlü tırmanışa takviye olarak özel kuvvetler gönderdiğini açıkladı.

Mahkumlar Pazartesi günü bir günlük açlık grevi yapmakla da tehdit ediyor.

BES sözcüsü Thaer Shreiteh, bu tür "cezalandırıcı politikaların mahkumların yaşamlarını ve ruhlarını etkilediğini" söyledi.

"Mahkumlar belirli bir günlük program dahilinde yaşıyorlar - örneğin okuma seansları ve egzersiz için belirli zamanlar var. Bu yüzden yönetim [avlu] süresini azalttığında, amaç mahkumların günlük yaşamını hedeflemektir." dedi.

"Hapishane yönetiminin bir mahkum gününün ayrıntılarındaki herhangi bir değişikliğin gerginliğe yol açtığını bildiğini" söyleyen Yetkili, bunun "altı veya yedi tutukluyla birlikte odalarda bulunan mahkumlar üzerindeki baskıyı artırdığını" da sözlerine ekledi.

Hücre hapsi

Shreiteh, hapishane yetkililerinin Pazar günü ülkenin kuzeyindeki Hadarim Cezaevi'ndeki tutukluları aile ziyaretlerini ve kantin erişimini bir ay süreyle yasaklamakla tehdit ettiğini, ancak söz konusu tedbirin henüz kesin olmadığını söyledi.

Geçen hafta, birden fazla hapishanedeki tutuklular, farklı siyasi partilerden mahkumların İsrail hapishane yetkilileriyle müzakerelerde diğer mahkumların taleplerini temsil etmek üzere seçildiği temsil sistemini feshettiler.

BES'e göre, Çarşamba günü, işgal altındaki Ramallah yakınlarındaki Ofer Hapishanesi'ndeki bölümler İsrail özel kuvvetleri tarafından basıldı ve tutuklular fiziksel saldırıya uğradı ve bunlardan birkaçı hücre hapsine alındı. İsrail basınında yer alan haberlerde, hapishanede bir kağıda yazılmış bir kaçış planının bulunduğu iddia edildi.

Hak gruplarına göre, güney Naqab çölündeki Nafha Hapishanesi'ndeki tutuklular da hücre aramaları için zorla kelepçelenerek hücrelerinden çıkarılıyordu.

Ramallah merkezli Addameer mahkum hakları grubunun dokümantasyon ve araştırma koordinatörü Ihtiram Ghazawneh, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, tutuklulara geçen hafta hapishane yönetimi tarafından avlu süresinin iki aşamada gerçekleşeceğinin resmen bildirildiğini söyledi.

"Sabah bir buçuk saat, akşam bir buçuk saat ve aynı bölümlerdeki mahkumların toplu olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek, hepsi aynı anda değil."

Ghazawneh, İsrailli yetkililerin son zamanlarda Nafha Hapishanesi'nde bir gardiyanın bir gardiyan tarafından bıçaklanmasını, tüm hapishaneler için geçerli olan yeni önlemler için gerekçe gösterdi.