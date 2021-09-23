Sudan Başarısız Darbe Girişiminden Sonra Onlarca Kişiyi Tutukladı

Başarısız bir darbe girişiminin ardından Sudan makamları, eski cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'e sadık düzinelerce insanı, onun 2019'da görevden alınmasından bu yana yürürlükte olan geçiş hükümetini baltalamaya çalıştıkları için tutukladı.

En az 21 subay ve çok sayıda asker, eski lidere sadık kalan sivillerin yanı sıra komployla ilgili olarak tutuklandı. Salı sabahı erken saatlerde bir tanık, hükümet güçlerinin, Nil Nehri'nin hemen karşısında yer alan kardeş şehri Omduran ile Hartum'u birbirine bağlayan bir köprüyü kapatmak için tanklar kullandığını bildirdi.

Bir hükümet kaynağı Reuters'e, komplocuların Omduran'daki devlet radyo istasyonunun kontrolünü ele geçirmeye çalıştıklarını söyledi. Hükümet içindeki bir kaynak, El Cezire'ye, Sudanlı yetkililerin Pazartesi akşamı planla ilgili bilgileri ortaya çıkardığını ve bu da hükümetin etkili bir şekilde hazırlanmasına ve yanıt vermesine yardımcı olduğunu söyledi.

Başbakan Abdalla Hamdok, televizyonda yayınlanan bir açıklamada, ülke genelinde, özellikle doğu bölgelerinde güvensizlik yaratmaya çalışan bir avuç insanı girişimi suçladı. Olan, silahlı kuvvetlerin içindeki ve dışındaki grupların düzenlediği bir darbedir ve bu, eski rejimin düşmesinden bu yana sivil demokratik geçişi iptal etme girişimlerinin bir uzantısıdır" dedi. “Bu girişimden önce şehirlerdeki kanunsuzluk ve ülkenin doğusundaki durumun istismar edilmesiyle temsil edilen kapsamlı hazırlıklar yapıldı.

Limanları ve yolları kapatarak farklı şehirlerdeki durumdan yararlanmaya çalıştılar” dedi. Geçmişte darbe teşebbüsleri yaşandığını, ancak ilk defa tutuklamaların yapıldığını ve Salı günkü darbeye karışanların hesabının sorulacağına dair kamuoyuna güvence verildiğini de sözlerine ekledi.

Sudan hükümeti sözcüsü Hamza Balol, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, tutuklananların şu anda sorgulanmakta olduğunu söyledi. İsyanın kalıntılarının Hartum'un güneyindeki Al Shajara kampında olduğunu ve onlarla ilgilenildiğini de sözlerine ekledi.

Ülkenin son askeri lideri Abdel Fattah al-Burhan, Salı günü kampı ziyareti sırasında, darbenin “ordunun ve ülkenin birliği üzerinde feci sonuçlar doğurabileceğini” söyledi. Bu ülkeyi alıp özgür ve adil seçimlere, halkın iradesine teslim etmek istiyoruz” dedi. Sudan, aylarca süren popüler protestoların ardından eski otokratik cumhurbaşkanı Omar Al-Beşir'in görevden alındığı 2019'dan bu yana Egemen Konsey tarafından yönetiliyor.

Bir İslamcı olan Bay El Beşir, 1989'da askeri darbeyle iktidara gelmesinden bu yana ülkeyi yönetmişti. Şu anda Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Sudan'ın Darfur bölgesinde 2000'lerin başında gerçekleştirilen vahşet iddiaları nedeniyle aranıyor.

Egemen Konsey, başta ABD, İngiltere ve Norveç olmak üzere Batılı hükümetlerin halk desteğine ve desteğine sahip olsa da, zorlu bir savaşla karşı karşıya. Ülke ekonomisi kargaşa içinde ve yıllardır yüksek enflasyon, yüksek işsizlik ve yoksulluk oranlarıyla mücadele ediyor. 2024'te ulusal bir seçim bekleniyor.