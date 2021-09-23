La Palma Yanardağı Patlaması 'Üç Ay Sürebilir'

Uzmanlar, İspanya'nın La Palma adasında, evleri ve köyleri yakıp kavuran lav nehirlerine yol açan bir volkanik patlamanın üç ay daha sürebileceği konusunda uyardı.

Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü (Involcan), hesaplamasını takımadalardaki önceki patlamaların uzunluğuna dayandırdığını söyledi. En son patlama gibi, tarihi volkanik olayları da yoğun lav akıntıları ve kalıcı sismik faaliyetler izlemiştir.

Enstitü, Salı gecesi, kayaları havaya fırlatan daha küçük patlamaların sayısında güçlü bir artış gördüğünü bildirdi. Çarşamba günü Involcan, yanardağın "atmosferde büyük miktarda kül ile daha patlayıcı hale geldiğini" söyledi.

Yetkililer, depremler, lav akıntıları, zehirli gazlar, volkanik kül ve asit yağmuru da dahil olmak üzere bölge sakinlerini hâlâ bekleyen tehlikelerin olduğunu söylüyorlar.

Geçen Pazar günkü patlamadan bu yana, 12 metre yüksekliğe kadar çıkan durdurulamaz lavların güçlü nehirleri 185 binayı yuttu ve şimdi 154 hektarı kaplıyor. Yaklaşan lav ve Atlantik Okyanusu arasındaki son köy olan Todoque, erimiş kaya tarafından yutulabilir.

Salı günü geç saatlerde bölgeden yaklaşık 1000 kişi tahliye edildi ve tahliye edilen toplam insan sayısı yaklaşık 6.000'e ulaştı. Sıcaklığı 1000C'yi geçen lavın bir su kütlesiyle karşılaşması patlamalara ve zehirli gaz bulutlarının oluşmasına neden olabilir.

Adadaki acil servisler Salı günü, erimiş kayanın izleyeceği yolu açmak için ön yükleyicileri kullanarak lavın bir kısmını yönlendirmeye çalıştı ve onu mülklerden uzaklaştırmayı umdu. Yetkililer, işe yarayıp yaramayacağını bilmediklerini söylediler. Volkanoloji Enstitüsü, yanardağın her gün akciğerleri de etkileyen 8.000 ila 10.500 ton kükürt dioksit püskürttüğünü söyledi.

Erüpsiyon "daha şiddetli" hale geliyor; bugün, tüy 4000 m'ye ulaştı ve adanın çoğundan görülebiliyor. Deformasyon verileri, trendin dün yavaşlamasına, hatta geçici olarak düşmesine rağmen genel olarak enflasyonun devam ettiğini gösteriyor. Volkanik sarsıntı yüksek seyrediyor ancak geçtiğimiz günlere göre hafif bir düşüş görülüyor. Bu, patlamanın daha istikrarlı hale gelebileceğini gösteriyor, ancak yeni çatlakların açılabileceği ve yeni lav akıntılarının ortaya çıkabileceği göz ardı edilemez.

Patlama şimdi dün açılan yeni yarık üzerinde yoğunlaşıyor. Bu sabah, ondan devam eden uzun lav çeşmelerinin yanı sıra yaklaşık olarak ulaşan yeni bir lav akışı görebiliyorduk.