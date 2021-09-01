Suçlu Dizisi Oyuncuları ve Konusu! Suçlu Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Yeni sezonda Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan Suçlu dizisi hakkında seyirci kitlesi detaylı bir şekilde araştırma yapmaya başladı. Yepyeni bir dizi olarak yayın hayatına başlayacak olan Suçlu’nun hazırlıklara başladığı bilgisine ulaşıldı ve detaylar merak konusu oldu.

Başarılı oyuncu Erkan Petekkaya'nın Suçlu isimli projenin erkek başrolü olduğu öğrenilirken kadın başrolün de kim olduğu araştırıldı. Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın anlaşma yaptığı dizide kadın başrol oyuncusunda son dakika değişikliği olması dikkat çekici bir gelişme olarak yayınlandı. Peki Suçlu ne zaman başlayacak?

03 Medya tarafından çekilecek olan Suçlu isimli televizyon dizisi projesinin polisiye bir dizi olarak izleyici kitlesi karşısına çıkacağı öğrenildi. Polisiye dizisi Suçlu’nun erkek başrol oyuncusu Erkan Petekkaya olarak açıklanırken Petekkaya'nın hayranları ise bu haber karşısında çok mutlu oldu.

Deneyimli oyuncu Erkan Petekkaya, son olarak Kırmızı Oda isimli projede rol almış ve Sadi karakterine hayat vermişti. En son geçtiğimiz sezonda ekranlarda bulunan oyuncu, Suçlu isimli televizyon dizisi projesi ile ekranlara geri dönecek.

Erkan Petekkaya'nın erkek başrol oyuncusu olarak açıklanması ardından kadın başrol oyuncusunun da Songül Öden olacağı düşünülüyordu. Konu hakkında ortaya atılan iddialara göre son olarak 2019 senesinde Fox TV ekranlarında yer alan Bir Aile Hikayesi'nde oynayan ünlü oyuncu Songül Öden, Suçlu isimli diziyle hayranları ile buluşacaktı.

Songül Öden'in Suçlu isimli dizide Erkan Petekkaya ile rol alacağı hakkında söylentiler çıkmış ve Öden'in sevenleri bu haber karşısında çok sevinmişti. Ancak izleyici kitlesinin mutluluğu kısa sürdü ve Songül Öden'in dizide rol almayacağı bilgisine ulaşıldı.

Nehir Erdoğan isimli ünlü oyuncunun Suçlu dizisinde rol alacağı açıklandı ve son dakika değişikliği dikkat çekti. Son olarak Benim Adım Melek isimli dizide bir karaktere hayat veren Nehir Erdoğan, projede sergilediği oyunculuk performansı ile adından söz ettirmişti. Birbirinden başarılı oyuncuların rol alacağı Suçlu’nun ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.