Cumhurbaşkanı Duyurmuştu, 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan duyuru ile birlikte bankalar tarafından müşterileri 100 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan yapılan bu duyuru ile birlikte kamu bankaları ve özel bankalara kampanya hazırlıklarına başladı. Özellikle banka borçlarını ödemekte zorlanan kişiler için yapılan bu kampanyada devlet destekli olarak ödeneceği için düşük faiz oranları ile kredi kullanacağı konuşuluyor. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra bankalar Kendi internet siteleri üzerinden borç kapatma kredisi ile ilgili detaylı bilgileri sunacaktır. 100.000 TL'ye kadar verecek olan bu krediler de başvuru yapmak isteyen kişiler yine internet siteleri üzerinden formu doldurarak ön başvurularını yapmaları gerekmektedir.

100.000 TL devlet destekli borç kapatma kredisi kampanyası şartları nelerdir?

Devlet destekli olarak 100 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız bazı şartlara uygun bir müşteri olmanız gerekiyor. 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisine katılacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar işlem yapacaklar. Güncel olan banka borçlarını kapatılabilecek. Bu Kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi ile kredi kartı borçları kapatılacaktır. Bankalar üzerinden kullanmış olduğunuz yüksek limitli krediler konut kredileri ve taşıt kredileri bu kampanya dışındadır. Siz eğer bu şartlara uygun olarak 100.000 TL devlet destekli borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız resmi gazetede yayınlandıktan sonra bankaların internet siteleri üzerinden başvurularınızı bırakabileceksiniz.

Borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılacak?

Devlet destekli olarak verilecek borç kapatma kredilerinde 100.000 TL'ye kadar onay almak isteyen kişiler yukarıda belirtilen şartlara uygun olması durumunda kredi onayı alabileceklerdir. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredinin taksit ödemelerinde dileyen müşteriler 3 ay erteleme de yapabilecektir.

Başvuru yapacak olan kişiler kampanyaya katılan bankaların resmi internet sitesi üzerinden devlet destekli borç kapatma kredisi sayfasından Kredi başvurusunda bulunabilecektir. Buradaki başvuru formunu eksiksiz bir şekilde dolduracak ve ön onay alarak daha sonra banka şubelerine giderek kredi başvurunuzu tamamlayacaksınız. Bankalar borç kapatma kredilerinde sizlerin sadece banka borçlarını kapatmak için kredi imkanı sağlamaktadır.