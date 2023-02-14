Şu zor günlerde kaçırmayın! E-devlet üzerinden başvurusunu yapana PTT üzerinden 820-1150-1500 TL destek ödemesi yatıyor

E-devlet üzerinden başvurusunu yapana PTT üzerinden 820-1150-1500 TL destek ödemesi yatıyor. Şu zor günlerde kaçırmayın! Maddi durumu çok iyi olmayan ailelere bazı destekler yapılmaktadır. Bu destekler devlet kurumları tarafından yapılan yardımlardır. İhtiyaç sahiplerine yeni destek ödemeleri yapılmaya başlamıştır. Bu yapılan yardımların türleri farklı olmakla birlikte hepsinde temel amaç insanların yaşadıkları maddi sıkıntılar konusunda yardımcı olmaktadır. PTT şubeleri üzerinden nakit ödemeler hız kazanırken bu ödemeler için başvuruların e-devlet üzerinden yapılması gerekiyor. Aile Bakanlığı PTT destek ödemeleri ile çok sayıda kalemde destek ödenmeye başlandı.

820 1150 1500 TL destek ödemesi kimlere yapılıyor?

Maddi olarak sıkıntılı günler geçiren düşük gelir grubunda yer alan kişilere çok sayıda yeni destek paketi için başvurular alınmaya başlanmıştır. Sosyal yardım alan kişilere ödenen destek rakamları arttırılmıştır. Kasım ayının gelmesi ile beraber ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı. Tüm başvurular e-Devlet üzerinden alınırken başvurusu onaylanan kişilere ödemeleri ise PTT şubeleri üzerinden yatırılıyor. Bu kişilere yapılan yardımların miktarı 820 1150 1500 TL olarak de yapılmaktadır.

PTT üzerinden yapılan yardımlar arasında 65 yaş maaşı için ödemeler en çok alınan destekler olarak bilinmektedir. Bu destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Yaşlılık aylığı ve 65 yaş maaşı almak isteyen kişiler için başvuru yapanlara ödemeler yatırılırken maaşı yatan kişiler nakit paralarını almaya başladılar.

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