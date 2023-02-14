Akbank yapacağı kampanyayı tanıttı: 20 yaş üzerinde olanlara 66.000 TL ödeyecek

Akbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında uygun faizlerle kredi kullanacak olan kişilere 20 yaş üzerinde olması durumunda 66000 TL'ye kadar ödeme verileceği açıklandı. 66000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde hesaplara yatırılır.

Akbank İhtiyaç Kredisi politikalarına uygun olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalardan kullandırılacak ihtiyaç kredileri sizlerin kredi notuna göre verilir ve aynı zamanda yine kredi notumuza göre, faiz oranları uygulanmaktadır. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsunuz ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirmek için hemen aynı gün içinde kredi ödemenizi gerçekleştirilecek olan Akbank Direkt uygulamasını tercih edebilirsiniz.

AKBANK KREDİ KAMPANYASI BAŞLADI

Ay sonuna kadar devam edecek olan Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına başvuru yapacak olan kişilerin banka müşterileri olmaları durumunda, işlemlerini internet üzerinden yapabilecekler. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan istediğiniz zaman başvuru yapabilecek ve 66000 TL'ye kadar kredi ödemesi alabileceksiniz.

Akbank Direkt kampanyası haricinde banka internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu dolduran vatandaşlara kredi imkanı sunarken aynı zamanda cep telefonunuz üzerinden SMS atarak bir işlem yapacak.