Su Burcu Yazgı Coşkun İçin Oyunculuk Mesleği Bir Vazgeçilmez Haline Geldi

Henüz ergenlik döneminde olan biri olmasına rağmen genç yaşında büyük başarılar elde eden Su Burcu Yazgı Coşkun oyunculuk performansı ile adından söz ettiriyor. Son yıllarda oyunculuk mesleğinde müthiş bir popülerlik elde eden ünlü isim en hızlı kariyer çıkışı yapan isimlerden birisi oldu. Ünlü isim Kardeşlerim isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Asiye karakteri ile ilgili üzerinde topladı ve adından söz ettirdi. Ünlü isim sosyal medya ortamında 3 senedir gündemden düşmeyerek pek çok paylaşıma konu oluyor. Genç oyuncu diziyle beraber kariyer hayatına da büyük bir çıkış yakaladı ve geniş bir kitleye hitap etmeye başladı. Diğer taraftan oyunculuk mesleğine başladığı ilk dönemlerde çok zorlandığını itiraf eden ünlü isim her yaptığı ile magazin gündeminde gündem oluyor.

Oyuncu çocukluk döneminden bu yana setlerde yer alan bir isim olduğunu hatırlatırken kamera karşısında kendisini rahat hissettiğini de açıkladı. Çocukluğunun sette geçtiğini ifade eden Su Burcu yazdı Coşkun setlerde büyüdüğünü söyledi. Bunun yanı sıra set haricinde sanatın her dalı ile de ilgilendiğini ifade eden ünlü isim dans etmeyi sevdiğini söyledi. Flamenko ve bale gibi alanlarda da dersleri aldığını anlatan ünlü oyuncu müzik ile de ilgilendiğini ifade etti.

Coşkun piyano ve gitar çaldığını ve şan dersleri aldığını da anlatarak dikkatleri üzerinde çekti. Genç oyuncu genel olarak vaktinin oyunculuk için eğitimlerde ve setlerde geçtiğini ifade ederken bunların kısa süren eğitimler olduğunu söyledi. Su Burcu Yazgı Coşkun tüm bu tecrübeler ardından oyunculuk mesleğinin kendisi için çıkış noktası olduğundan bahsetti. Su Burcu Yazgı Coşkun hep sanatla ilgilense de oyunculuğun kendisi için ayrı bir yerde olduğunu açıkladı. Çocukluk döneminde sinemada ve televizyonda gördüğü insanların yaptığını yapmak istediğini düşündüğünü açıklayan genç isim bu isteğinin büyüdüğü zaman derinleştiğini belirtti.