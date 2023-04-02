Yargı Ilgaz Yeni Bölümde Yekta'yı Bile Şaşırtacak!

Pazar akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Yargı isimli televizyon dizisi projesi Kanal D ekranlarında ekran ömrüne devam ediyor. Güçlü bir şekilde izleyiciyle buluşmayı sürdüren hukuk temalı proje her yeni haftada seyirci kitlesinin yüzünü güldürüyor. Hem reyting oranlarında hem de sosyal medyada kanalın ve oyuncuların mutluluk kaynağı olan dizi 58 bölümünü geride bıraktı.

59. yeni bölümü ile bu hafta yayınlanacak olan dizi fragmanı ile çok konuşuldu. Dizi fragmanında yayınlanan sahneler adeta herkesin içini yaktı. Ilgaz dizide belki de en masum karakter iken tuzağa düşürüldü ve bu durum izleyicileri derinden üzdü. Adalete olan inancı ve aşkla bağlı olduğu mesleği ile tehlikede olan Ilgaz karakteri son bölüm finalinde şaşkınlığa uğratmıştı.

Dizinin her yeni bölümünde Yekta'nın çeşitli oyunlar oynayarak Ceylin ve Ilgaz'ı pusuya düşürdüğü bilinse de yeni haftada yaşanacak olan kötülük eski olan olayları mumla aratacak. Yargı dizisinin son bölümünde Ilgaz'ın Yekta ile anlaşma yaparak Pars'ı öldüren, sevdiklerini ve ailesini tehdit eden Balkan çetesini çökertmesi şaşırtıcı bir gelişme olarak yorumlanmıştı.

Ilgaz karakteri her durumda adaletten yana bir tavır sergilerken tetikçilerin yakalanması için işbirliği yapmıştı. Fakat yeni bölümde bu işbirliği için Ilgaz karakterinin büyük bir oyuna geldiği anlaşılacak. Ömer karakteri adım adım kurduğu planı işlerken Ilgaz ise rüşvet almak ve görevini kötüye kullanmak suçlamaları ile tutuklanacak.

Ömer dizinin yeni bölümünde Yekta'yı bile şaşırtacak bir oyun kuracak ve Ilgaz ise suça karışmış bir halde kendisini bulacak. Ilgaz’ın başına gelen olaylarda Ömer'in parmağının olma ihtimali bile Yekta’yı son derece sinirlendirirken Ömer'in sinsi ve rahat tavırları ise herkesi deli edecek. Ömer'in saplantılı bir şekilde içten içe Ceylin’e karşı aşk yaşaması Ilgaz'ın başına dert olacak.