Star TV Yalıçapkını Dizisinin Başrol Çifti Değişiyor mu?

Star TV ekranlarında cuma akşamları yayımlanan yalı çapkın dizisi çok eğlenceli konulara sahne olurken bir yandan da dram dolu hikâyeleri ile izleyenler tarafından çok beğeniliyor. Hikâyenin içerisinde bulunan aşklar zaman zaman sosyal medya hesapları üzerinden yoruma maruz kalabiliyor. Dizinin başrol kahramanlarından olan Ferit ve Seyran’ın aşkları da izleyicileri çok memnun ediyordu. Bizde rol alan Pelin karakterinin de sık sık araya sokulması senaristlere tepki olarak geri yansımıştı.

Buçe Buse Kahraman Pelin Karakterini Oynuyor

Ünlü oyuncu Buse Kahraman ben oynamış olduğu Pelin karakteri için izleyenler bu hikayenin içerisinde dahil olduğu için çok sinirleniyor. Fakat dizinin senaristleri ise bu çatışma ortamını kontrol edebilmek ve hikâyenin de dozunu ayarlayabilmek için Pelin gibi karakterlere sıklıkla ihtiyaç duyabiliyor. Seyran ile Ferit çok mutlu olursa herkes de biliyor ki dizi çok duran bir hal alır.

O yüzden Pelin gibi karakterlerin de araya girmesi diziye heyecan kattığı da bir gerçek. Türk televizyonlarında hiçbir dizide senaristler tarafından Bir Aşk hikâyesi sürekli mutlu bir şekilde devam ettirilmez. Dizide Pelin karakteri ise bu mutluluğa gölge düşüren bir karakter olarak diziyi canlandırıyor. Dizinin son bölümlerinde ise Suna ve Abidin arasında geçen ilişki için senaristlere de Gündoğdu.

Diziyi sıkı bir şekilde takip eden hayranlar istasyona ve Abidin karakterinin aşkının yaşanması konusunda çok heyecanlı bir şekilde beklediklerini ifade ediyorlar. Suna ve Abidin’i birlikte ve çok mutlu bir şekilde görmek için sabırsızlanan izleyiciler 23 bölümün yayınlanması ile birlikte amaçlarına ulaşıp çok mutlu oldular.

Suna ile Abidin Herkesi Mutlu Etti

Yalıçapkını dizisinin yeni bölümünün fragmanında Suna ve Abidin’in arasındaki ilişkinin daha da ilerlediğinin görülmesi üzerine takipçileri çok mutlu oldu. Sosyal medya hesaplarından da duygularını ifade etmeye çalışan takipçiler senaristlerin doğru yolda olduğunu ve başarılı bir şekilde ilerleyeceğinin sinyalini verdi. Yalıçapkını dizisi yayınlandığı günden bugüne kadar çok büyük hayran kitlesine sahip oldu. Yeni bölümleri bile iple çeken takipçileri sosyal medya hesapları üzerinden de bölüm hakkında yorum yapmayı ihmal etmiyorlar.