Fox TV Benim Adım Farah İlk Bölümde Reytinglere Göz Kırptı

Fox TV ekranlarında sevilerek ve beğenilerek izlenen yeni bir dizi olarak ekranlarda gösterilen Benim Adım Farah dizisi 1 Mart Çarşamba akşamı izleyenlerle buluştu. Engin Akyürek ile Demet Özdemir’in hayran olduğu kitle uzun süreden beri benim adamı ferah dizisinin yayınlanma tarihini bekliyordu.

Çarşamba akşamları zorunlu olarak reytinglerin yarışına katılmayı başaran Benim Adım Farah dizisi ilk bölümünün ardından çok iyi bir sınav vermiş oldu. Dizinin akıcı bir hikâye özelliğinden dolayı ve aynı zamanda oyuncuların da çok güçlü olmasından kaynaklı izleyenler ilk bölümünü çok beğendi. Dizinin en ince ayrıntısına kadar düşünülüp projeye geçirildiği benim adım Farah dizisinin güçlü senaryosu ve kadrosundan dolayı reyting rekorları alması bekleniyor.

İlk Bölümde Tüm İzleyici Gruplarında Ortalama Reytingi Yakaladı

1 Mart günü izleyicileri ile buluşan benim adım Farah dizisi tüm izleyici gruplarında ortalama bir reyting oranına ulaştı. Henüz ilk bölümünün verilmesi ile birlikte bu seviyenin ise iyi bir seviye olduğu konusunda yorumlar yapılıyor. Benim adım Farah dizisi tüm kişiler kategorisinde 7 olurken AB grubunda da 3 seviyelerde bitirdi aynı zamanda abc bir grubunda da 5 seviyelerde 1 bölümü kapatmış oldu.

Çarşamba Akşamları verilen kuruluş Osman dizisi de tüm kategorilerde ilk sırada yer alarak güçlü bir şekilde devam ediyor. Uzun süreden bu yana reklamlar ve fragmanlar çerçevesinde çok merak edilen benim adım Farah dizisi nihayet ki 1 Mart Çarşamba akşamı Fox TV ekranlarında izleyicileri ile buluşturuldu. Dizinin çok güçlü hikâyesinin bulunmasından kaynaklı olarak dizi yoğun ilgiye maruz kaldı.

Sadece dizinin konusu değil aynı zamanda güçlü karakterlerin de rollerini layıkıyla yerine getirmelerinden dolayı reytinglerde ortalama bir seviye kazanarak ilk bölüm için iyi bir seviye elde etti. Çarşamba Akşamları diğer rakip dizilerle büyük bir yarışın içerisine dahil olan benim adım Farah dizisi pastadan büyük pay almaya ilerleyen bölümlerde çalışacak. 2 bölümünde ise neler yaşanacağı merakla beklenmekte.