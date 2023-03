Star TV:  İzleyenler Yalıçapkını Dizisinin Etkisinden Kurtulamıyor

Türkiye’nin en çok beğenilen ve izlenen kanalları arasında yerini almayı Başaran Star TV bu sezona damgasını vuran Yalıçapkını isimli proje ile toplamda 21 bölümü geride bırakmış durumda. Star TV ekranlarında her hafta cuma akşamları izleyicileri ile buluşturulan ünlü dizi hayranları da bölümler ilerledikçe hikâyenin daha da müptelası oluyorlar.

Yalıçapkını dizisinde birçok ünlü oyuncu rol alırken Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi başarılı oyuncular ile birlikte dizinin setinde Şeref Sezer Emre Altuğ gibi önemli isimler de diziye adeta başarı üzerine başarı katmaya devam ediyor.

Yalıçapkını Dizisinde Her Hafta Sürükleyici Bir Olay Yaşanıyor

Star TV ekranlarında her hafta cuma akşamı izleyicileri ile buluşturulan Yalıçapkını dizisinin televizyonda izleyicileri ile buluşturulan her bölümü izleyenleri adeta ekrana kilitlemeyi başarıyor. Dizinin sıkı takipçileri ise her yeni bölümün ardından sabırsızlıkla diğer bölümde neler olacağı konusunda sosyal medyada kritik yapıyorlar. Yol çapkını izleyicileri ise izledikleri bölümün etkisinden uzun bir süre kopamadıklarını sosyal medya hesapları üzerinden itiraf ettiler.

Reyting rekorları almaya devam eden Yalıçapkını dizisi cuma akşamları yeni bölümünün verilmesinin hemen ardından birkaç gün boyunca izleyenleri büyüsün altında bırakıyor. Dizinin ise reyting rekoru almasının temel sebebi bu durum olarak gösteriliyor. Oyunculuk performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncular ve senaryonun çok başarılı bir şekilde kurgulanması aynı zamanda konseptin de en uygun şekilde oluşturulması neticesinde başarının peşi bırakılamıyor.

Haftaya Cuma Akşamı Yalıçapkını Dizisinde Neler Olacağı Merak Konusu

Her hafta cuma akşamı izleyicileri ile buluşturulan yalı çapkın dizisinde neler olacağı ise merakla bekleniyor. Diziyi sıkı bir şekilde takip eden izleyiciler ise diziyi izlediğin hemen ertesi günden itibaren birkaç gün boyunca etkisinden kurtulamadıklarını sosyal medya hesaplarından itiraf ediyorlar. Muhteşem dizinin hikâyesinden de çıkmanın kolay bir şey olmadığını ifade eden takipçileri Yalıçapkını projesinin çok başarılı bir şekilde yoluna devam ettiğini kanıtlar nitelikte gözüküyor.

Dizideki Ferit ve Seyran karakterinin sahneleri arasından kısa bölümleri paylaşan takipçileri ise hikâyenin içerisinde bulunan bu gençlerin ne kadar yaralı olduklarını ve iki çocuk gibi hayatı birbirlerinden öğrendikleri konusunda hemfikir olarak paylaşımda bulunuyor.