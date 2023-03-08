Adım Farah Dizisinin Tekrarı Bile Heyecanlandırdı

Televizyon ekranlarında uzun süreden beri beklenen Adım Farad dizisinin nihayet 1 Mart Çarşamba akşamı yeni bölümü yayınlandı. Başrol oyuncuları arasında Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in olduğu Adım Farah dizisi ilk bölümü ile çok büyük ilgi toplamayı başardı.

Dizinin ilk bölümünü takip edenler tarafından çok büyük beğeni ile izlenirken dizinin hikâyesi oyuncuları dizinin müzikleri ve kostümlerine kadar her yönüyle takdir edildi. Bu başarılı konsept karşılıksız kalmadı ve izleyenler sosyal medya hesapları üzerinden övgü dolu yorumlar yapmayı da ihmal etmediler.

Adım Farah Dizisinin Konusu

Adım Farah dizisi 1 Mart akşamı televizyon ekranlarında verilmişti ve çok büyük beğeni toplamıştı. Bu başarılı dizinin yönetmen koltuğunda Recai Karagöz oturuyor 03m diye imzalı olan bu dizide birçok ünlü oyuncu da bir arada bulunuyor. Bu ünlü oyuncular arasında Senan Kara Leyla Başar Fırat tanış Oktay Çubuk Ali sürmeli ve Mustafa Avkıran yer alıyor.

Dizinin konusu ise çok çarpıcı hikâyelere yer veriyor. İran üzerinden kaçarak asıl mesleği olan doktorluk yerine bir temizlik işçisi olarak çalışmaya başlayan ve doğuştan balon hastalığı isimli rahatsızlığa sahip olan Kerimşah’ın vermiş olduğu hayat mücadelesi işleniyor. Farah’ın ise şahit olduğu bir cinayet sonrasında hayatı 360 derece değişiyor. Dizide Demet Özdemir’in Farah karakterine Hayat verdiği ve Engin Akyürek’in de mafya elemanı olan Tahir Lekesiz’i canlandırdığı muhteşem dizi izleyenleri sürüklüyor. Tahir ile Farah’ın bir cinayet ile buluşan hayatlarında ve sonrasında neler yaşanacağı ise merakla bekleniyor.

Çarşamba Akşamı Hangi Güçlü Rakiplerle Yarışıyor

1 Mart Çarşamba akşamı yeni bölümü yayınlanan benim adım Farah dizisi birçok başarılı proje ile yarış halinde olacak. Yine Çarşamba akşamları kuruluş Osman ve Çöp adamın almış olduğu başarılı reytingler neticesinde Adım Farah dizisi kaçıncı sırada günü kapatacak merakla bekleniyor. Dizinin yayınlanan ilk bölümünde totalde 7. sırada AB d 3. sırada a b c 1’de ise 5. sırada yer alarak ilk bölümü ile hızlı bir çıkış yakalıyor.