Star TV Dizisi Final Yapıyor! Karar Alındı

Bu sezonun en şanssız kanalları arasında yer alan Star TV, diziler konusunda hayal kırıklığına uğrattı ve izleyici kitlesinin beklentisini karşılamayacak yönünde yayınlara yer verdi. Sezonda kanalın diziler hakkında istediği sonucu bir türlü elde edememesi Star TV hakkında konuşulan konular arasında yer aldı. Kanalın Kaderimin Oyunu isimli televizyon dizisi projesi dışında izleyici karşısına çıkardığı tüm yapımlar adeta hüsrana uğrattı ve oldukça düşük izlenme oranları elde edildi.

6. yeni bölümü ile çok iyi reyting oranları elde eden ve son dönemde öne çıkan yapımlar arasında gösterilen Annemizi Saklarken isimli yapım, 7. yeni bölüm reytinglerinin kötü gelmesi ile ilgili kafalarda bazı soru işaretleri oluşturmuştu. Projenin 7. bölüm reytinglerinin kötü gelmesi üzerine muhtemel bir final kararının alınacağı biliniyor ve konu hakkında çeşitli yorumlar gerçekleşiyordu.

Star TV'nin Annemizi Saklarken dizisi için final kararı aldığı öğrenildi ve yaşanacak olan gelişmeler dizi hayranları tarafından merak edildi. Yeşim Ceren Bozoğlu, Kutsi ve Hande Doğandemir'in başrollerde yer aldığı proje Annemizi Saklarken final bölümünü yayınlayarak ekran hayatına son verecek.

26 Ocak 2022 tarihinde Annemize Saklarken dizisinin bir bölüm daha süreceği öğrenildi ve projenin Çarşamba akşamında izleyici kitlesi ile buluşacak olan 8. bölümünün final olacağı bilgisine ulaşıldı. Düşük izlenme oranları sebebi ile dizi için final kararı alındığı bilgisini gazeteci Birsen Altuntaş paylaştı ve projenin almış olduğu bu karar üzüntü ile karşılandı.

Farklı konusu ile dikkat çeken dizi, Barış Yöş'ün yönetmenliği ile bir süredir izleyici karşısında yer alıyor. Hande Doğandemir tarafından hayat verilen Handan karakteri farklı konusu ile dikkat çeken dizide alışılmışın dışında bir anne figürü sergilemiş ve dikkatleri üzerine toplamıştı. Yaşamak istediği ancak yaşayamadığı hayatı elde etmek için çocuklarını geri plana iten Handan, farklı bir bakış açısına sahip olarak dizide yer alıyordu.