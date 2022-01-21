Hande Erçel Mücevher Reklamında Büyük Başarı Elde Etti

Sen Çal Kapımı dizisi sonrasında elde ettiği şöhret ile hızlı bir şekilde kariyer basamaklarını tırmanan ünlü oyuncu Hande Erçel, rol aldığı projelere ve markalara değer katarak adından söz ettiriyor. Son olarak bir mücevher markasının yüzü olan başarılı oyuncu, reklamında bulunduğu markayı zirveye ulaştırdı ve büyük beğeni topladı.

Son olarak kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Kerem Bürsin ile beraber başrolünü paylaştığı Sen Çal Kapımı isimli romantik komedi dizisi ile ismini dünyanın dört bir tarafına ulaştıran yetenekli oyuncu Hande Erçel, bugünlerde ise dijital yayın platformu olan Disney Plus ile adından söz ettiriyor.

Yaz aylarında Türkiye'de yayına girecek olan platform adına güzel oyuncu Hande Erçel bir dizi çekecek ve sevenleri ile buluşacak. Bu sıralarda ise dizi setlerinden uzakta kalan ünlü isim boş vakitlerini reklam filmleri ile dolduruyor ve büyük başarılar elde ediyor. Son olarak mücevher markası olan Atasay'ın yüzü haline gelen yetenekli isim Hande Erçel, markanın reklam filminde oynadı ve herkesin dikkatini çekti. Markayı adeta zirveye ulaştıran ünlü oyuncunun rol aldığı reklam filmi oldukça kısa sürede 3 milyondan daha fazla izleyiciye ulaştı ve açıklanan bu sonuç ilgi çekti.

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçi sayısını da her gün arttırmaya devam eden başarılı oyuncu Hande Erçel, son olarak 27 milyona ulaşmıştı. Elde ettiği bu takipçi sayısı ile çok sayıda Hollywood ünlüsünü bile geride bırakmış durumda olan ünlü oyuncu, sosyal medyada da sıklıkla konuşuluyor.

Kısa süre içerisinde Hande Erçel'in sevgilisi Kerem Bürsin ile İtalya'ya gideceği de konuşulan konular arasında bulunuyor. İtalya'da Sen Çal Kapımı dizisinin roman olarak basılması sonrasında iki yıldız oyuncu İtalya'ya gidecek, röportajlar verecek ve çekimlere katılım gösterecek. Dizide Eda ve Serkan isimli iki karakterin aşkı anlatılıyordu ve bir İtalyan yayınevi sayesinde dizi, roman haline gelmişti.