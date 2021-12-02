Star TV Benim Hayatım İçin Final Kararı Aldı!

Star TV ekranlarında bir süre önce yayın hayatına başlayan Benim Hayatım isimli dizi için final kararının alındığı bilgisine ulaşıldı. Yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana reyting oranlarında oldukça düşük sonuçlar elde eden proje, kısa süre sonra yayın hayatına son verecek final bölümü ile ekranlara veda edecek. Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizi Benim Hayatım izleyiciyi hayal kırıklığına uğrattı.

Genco Özak, Nilsu Berfin Aktaş, Savaş Özdemir, Nilüfer Açıkalın, Uğur Çavuşoğlu ve Öykü Çelik gibi birbirinden başarılı oyuncuların kadroda bulunduğu dram türündeki dizi Benim Hayatım bir genç kızın hayata tutunmasını anlatmakta. BVB Yapım imzalı olarak izleyici karşısına çıkan dizinin genel yönetmenliği Onur Tan tarafından üstlenirken dizinin yapımcısı ise Bahadır Özdener olarak karşımıza çıkmakta.

Yayınlandığı ilk bölümden bu yana kadar düşük reyting oranları elde eden proje çok sayıda eleştiriye maruz kalmış ve düşük sonuçlar elde etmişti. Kötü giden reyting oranları sebebiyle gün de değiştirilen dizi pazardan perşembe gününe alınmıştı. Fakat yapılan gün değişikliği de dizinin reyting oranlarına etki etmedi ve kanal Benim Hayatım için final kararı aldı.

Kanal, gün değişikliği de fayda etmeyen Benim Hayatım dizisi için final kararı aldı ve projenin ekranlara veda edeceği bilgisine ulaşıldı. Diğer taraftan projenin final yapacağı gün ve bölüm hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Bunun yanı sıra Aralık ayında Benim Hayatım dizisinin ekranlara veda edeceği tahmin ediliyor.

Yapımın başrol oyuncuları olan Genco Özak ve Nilsu Berfin Aktaş’ın ilk başrol deneyiminin gerçekleşmesi dizide dikkat çeken noktalardan bazıları idi. Nilsu Berfin Aktaş, Kuzey Yıldızı dizisinde Gökçe karakterine hayat vererek geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Genco Özak ise son olarak Çukur dizisinde rol almış ve Güvercin dizisinde de performans sergilemişti.