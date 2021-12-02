Annemizi Saklarken Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu

Önümüzdeki hafta Star TV ekranlarında Çarşamba akşamında bir dizi final yapacak ve yeni bir dizi yayın hayatına başlayacak. Yaşanan bu durum ile ilgili olarak kanalda görev devir teslim olduğu şeklinde yorumlar gerçekleşti. Ada Masalı isimli romantizm kokulu sıcak hikaye, sırlar ve entrika dolu olan Annemizi Saklarken isimli yapıma yerini bırakacak. Yeni dizi olan Annemizi Saklarken Star TV ekranlarında 8 Aralık tarihinde ilk bölümünü seyirci karşısına çıkaracak.

Ojo Pictures imzalı olarak televizyon ekranlarında yer alacak olan Annemizi Saklarken dizisi Çarşamba akşamında saat 20.00’de ilk bölümünü dizi hayranları ile buluşturacak. Kanal tarafından projenin ilk tanıtımı da yayınlandı ve yeni bölüm iple çekildi. Yayınlanan tanıtımlardan da anlaşıldığı üzere seyirci kitlesini sırlar, güç kavgası ve entrika bekliyor.

Başrollerini Hande Doğandemir ile Kutsi’nin paylaştığı Annemize Saklarken dizisinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Ece Yaşar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Tombul, Ezgi Gör, Semih Kızılkayak, Barış Taşkın, Merve Sevin, Zümre Ertürk, Güngör Bayrak ve Özgür Daniel Foster gibi isimler bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta yeni dizi Annemizi Saklarken’in afişi yayınlanmış ve yayınlanan bu afiş izleyici kitlesinde büyük ilgi uyanmasına sebep olmuştu. Bu hafta dizinin yayınlanan tanıtımı da heyecan içerisinde izlenildi ve diziye karşı merak artış gösterdi. Yeni dizinin senaryosu Sırma Yanık tarafından kaleme alınırken projenin yönetmenliği ise Barış Yöş tarafından üstleniliyor.

3 çocuğu ile hayata tutunma mücadelesi veren ve küçük yaşta çocuk sahibi olan bir kadının zengin koca aramasını izleyici karşısına çıkaran dizi Annemizi Saklarken, hikayesi ile dikkatleri üzerine çekti. Projede ezberleri bozacak bazı sahnelerin de bulunduğu belirtiliyor. Örneğin Dündar'ın dışarıdan bakıldığı zaman çok iyi bir kişi olarak görülmesi fakat gerçekte ise psikopatlık derecesinde düşüncelerin olması dikkat çeken durumlar arasında yer almakta.