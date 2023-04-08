Staj Mağdurları EYT Size Vurabilir! Takvim Belli Oldu! Yüzbinlerce Kişi Bu Düzenlemeyi Bekliyor

EYT düzenlemesinin Şubat ayında yasallaşması tartışmaları bitirmedi. Bu konuda tartışmalar hala devam ediyor. Düzenleme konusunda en çok mağdur olan kişiler Eylül 1999 öncesi staj ve çıraklık yapanlar oldu. Ellerinde bulunan SGK kartları olmasına rağmen emeklilik işlemleri için başvuru yapamıyorlar. Yüzbinlerce EYT mağduru bu konuda acil çözüm bekliyor. Staj ve çıraklık mağdurlarına çözüm yolu için takvim belli oldu.

28 Şubat tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile kabul edilen düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yasallaşmıştı. Yasallaşmasına rağmen içermiş olduğu maddeler EYT hususunda toplumsal kesimin birçoğunu kapsamaması tartışmalara neden oldu. Düzenleme tartışmaya açık hale geldi. Bunların en başında yer alan staj ve çıraklık mağdurları bulunuyor. Mağduriyetlerinin bir an önce çözülmesini bekleyen mağdurlar için çözüm takvimi netleşti.

AK Parti tarafından vatandaşlara yönelik onlarca yıllık mağduriyeti kökten çözdük düşüncesi, EYT meselesinde mağduriyetin hala yaşandığı ve yüz binlerce kişiyi etkilediği görülüyor.

Yasa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanları karşılamasına rağmen, 2 Şubat tarihinde TBMM’ne sunulan EYT düzenlemesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda düzenlemeye kademeli prim sistemi eklenmiş olup emeklilik için yeterli olacak 5 bin prim gün sayısını 5925 güne çıkarmıştı.

Prim Gününü Tamamlamak Amacı İle Kredi Çekmişlerdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin yapmış olduğu açıklamada 5 bin prim ile emekli olunabilecek açıklaması yüz binlerce kişinin emekli olma hayalini ön plana çıkarmıştı. Emekli olabilmek için kredi çeken on binlerce kişi borç yüküne girdi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin ardından kademeli prim eklemesi ile emeklilik hayalleri suya düşen vatandaşlar, alacakları maaştan olmanın yanında kredi borçları ile baş başa kaldı.