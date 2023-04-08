Her ay 7.500 TL, 8000 TL emekli maaşı alanları ilgilendiriyor, cep telefonunuz varsa PTT nakit para veriyor

PTT nakit para veriyor! Her ay 7.500 TL, 8000 TL emekli maaşı alanları ilgilendiriyor, cep telefonunuz varsa... 2023 yılında emekli maaşlarına yapılan zam, birçok emeklinin yüzünü güldürse de, temel gıda ürünlerindeki aşırı zamlar nedeniyle çoğu emekli maaşlarından memnun değil. Bu durum, emekli vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamalarını da zorlaştırmaktadır. PTT, bu soruna çözüm olması amacıyla özel bir ihtiyaç kredisi kampanyası hazırladı. Bu kampanya ile ilgili resmi açıklamanın henüz yapılmamış olsa da, uzmanların düşüncelerine göre, yıl sonuna kadar devam etmesi beklenmektedir.

Emeklilere Özel İhtiyaç Kredisi

PTT'nin özel ihtiyaç kredisi, emeklilere özel bir destek sunmaktadır. Krediye başvurmak isteyen emekliler, kimlik numaralarını ve doğum tarihlerini 3050'ye kısa mesaj atarak başvuru yapabilirler. Başvuru değerlendirmeleri aynı gün içinde sonuçlanmaktadır. Krediden faydalanmak için, adayların kredi notlarının yüksek olması önemli bir şarttır.

Kredi Detayları

PTT özel ihtiyaç kredisi, bankalardan maaş anlaşması şartı aramadan verilmektedir. Kredi tutarları en az 10 bin TL, en fazla 80 bin TL olarak belirlenmiştir. Başvuru yapan adaylara kredi tutarları, en az 7 en geç 15 iş günü içinde banka hesaplarına yatırılmaktadır. İsteyen emekliler, kredi tutarlarını PTT adreslerinden de çekebilmektedir.

Faiz Oranları

Özel ihtiyaç kredisi faiz oranları henüz resmi olarak açıklanmamıştır. Ancak uzmanların tahminlerine göre, faiz oranlarının yüzde 2.4 olması beklenmektedir. Başvuruda bulunan emeklilere 12 ay ve 24 aylık vade seçenekleri sunulmaktadır. PTT, daha önce kredi alan emeklilere özel olarak 36 ay vade seçeneği de sunmaktadır.

Neden PTT Özel İhtiyaç Kredisi?

PTT özel ihtiyaç kredisi, emekli vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için uygun bir fırsat sunmaktadır. Bankalardan maaş anlaşması şartı aranmadan verilen bu kredi, emeklilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamaları için çok uygun koşullar sunmaktadır.

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