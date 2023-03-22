SSK’lı olanlarda kısmi emeklilik aylığı şartları nelerdir? 2000-2002-2008-2014'ten sonra işe girenlere kısmi emeklilik..

2000-2002-2008-2014'ten sonra işe girenlere kısmi emeklilik.. SSK’lı olanlarda kısmi emeklilik aylığı şartları nelerdir? SGK Yasaları gereği 3 farklı dönem kısmi emeklilik aylığı için hesaplama yapılmaktadır. Bu emeklilik hesaplamaları yürürlükte bulunan kanunlar çerçevesinde yapılmaktadır. Kısmi emeklilik için aşağıdaki 3 farklı dönem ayrı ayrı hesaplanmalıdır.

Bu hesaplamalarda ilk defa sigortalı olarak işe giriş tarihleri ele alınmıştır. Kısmi emeklilikte ne zaman emekli olabilirim şeklinde sorulan sorulara bu cevaplar aşağıda verilmiştir:

Ø 08.09.1999 tarihinden önce girenler 3600 güne göre Ø 08.09.1999 ile 30.04.2008 arasında girenler 4500 güne göre, Ø İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş olanlar 5400 gün göre emekli olurlar

Burada bulunan şartlara göre emekli olmak isteyenler emeklilik için başvuruda bulunabilirler. Bu emekliliklerden 1800 iş günü ve 3600 iş günü için emeklilik hakkı söz konusu olmaktadır. Bu emeklilik için 1800 iş günü için 10 yıl 3600 iş günü için 15 yıl sigortalı olarak çalışmış olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Kısmi Emeklilik: Yaş Şartı, Prim Gün Sayısı ve Sigortalılık Süresi

Emeklilik yaş sınırına gelmiş olup da emekli olamamış vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konulardan biri kısmi emeklilik şartlarıdır. Prim eksiği durumunda geçerli olan kısmi emeklilik, aslında herkes için geçerli olmakla birlikte, prim gün sayısı ve sigortalılık süresi gibi bazı şartlara bağlıdır. Peki, kimler ne zaman ve hangi şartlarla kısmi emekli olabilir? Bu yazımızda, kısmi emeklilik şartlarını ve bu şartların nasıl uygulandığını detaylı bir şekilde açıklıyoruz.

3600 Gün ve 15 Yıl Şartıyla 2022'de Emeklilik Yaşı

Emekli olmak isteyenlerin en çok araştırdığı konulardan biri de 3600 gün prim ödemesiyle emekli olmak. Ancak, 3600 gün prim ödemesiyle emekli olmak için belirli şartların sağlanması gerekiyor. İşe giriş tarihine göre değişen bu şartlara göz atacak olursak;

1999 yılı Eylül ayı ve öncesinde işe girmiş olan herkes 3600 gün prim ödemesiyle emeklilik hakkına sahip. Sigortalılık gün şartı ise 15 yıl olarak uygulanır.

2014 yılı ise 3600 gün prim ödemesiyle emekli olmak isteyenler için yaş şartını belirler. 2022 ve sonrasında bir yılda 3600 gün prim ödemesiyle emekli olmak isteyenlerin 60 yaş şartını sağlamaları gerekiyor.

2000 - 2002 - 2008 Yılları İçin Kısmi Emeklilik

Kısmi emeklilik aslında tüm vatandaşlar için geçerli olmakla birlikte, prim gün sayısı işe giriş tarihine göre değişkenlik gösterir. İşte, 2000 - 2002 - 2008 yılları için kısmi emeklilik şartları;

1999-2000-2002-2008 arasında işe girenlerin tümü, 4500 gün prim ödemesi ve 25 yıl sigortalılık gün şartıyla kısmi emekli olabilirler.

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