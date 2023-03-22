Yenilendi! 10-15 yılla 1800-3600 gün primle! Sigorta başlangıcına göre yaş hesaplama tablosu açıklandı!

Yenilendi! Sigorta başlangıcına göre yaş hesaplama tablosu açıklandı! 10-15 yılla 1800-3600 gün primle! Son yapılan çalışmalarla emeklilik l ilgili mecliste yeni düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerde 1800 3600 gün primle emeklilik hakkı verildi. Sigortalı olma süresi 10 yıl olan ve 1800 prim gününü ödeyen kişiler emekli olma hakkına sahip olabilmektedir.

Bu kişiler işe başladıktan sonra sağlık şartı ile çalışmayı bırakmak zorunda olan kişilere verilen emeklilik hakkıdır. İşe başlamadan önce bu kişiler %60’ın altında hasta ise ve işe başladıktan sonra hastalığı artıp %60’ın üzerine çıkmış ise bu durumda emekli olmak hakkı elde edecektir. Malulen emeklilik denilen emeklilik için 10 yıl çalışmış olma şartı aranmaktadır.

Bunun yanında bir de 3600 gün ile kısmi emeklilik şartı ile emekli olmak da mümkün olacaktır. 3600 gün ile kısmi emeklilik şartları ile ilgili merak edilen konularla ilgili açıklamalar yapılmaya başlandı. Ayrıca 4500 gün ile kısmi emeklilik şartları da araştırılmaktadır. 3600 gün pirim ödenmesi ve 15 yıl sigortalılık süresinin de doldurulması aranan şartlardan biridir. Yani Kısmi emeklilik hakkı için 15 yıl 3600 gün sigorta prim şartları gerekmektedir. Kısmi emeklilik aylıklarından birini almak için bu şartlar yerine getirilmelidir.

haber24.com özel haber