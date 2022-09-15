SSK ve Bağkur Emeklisine Garanti, Ziraat, Akbank ve TEB Bankası 43000 TL Ödeme Veriyor! Ay Sonuna Kadar Alın...

Ziraat Bankası Akbank TEB Bankasi ve Garanti Bankası üzerinden 43000 TL'ye kadar kredi ödemesi alacak olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan emeklilere 43000 TL ödeme ay sonuna kadar ödeme verilecek. 4 banka üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirerek, 43000 TL'ye kadar kredi ödemesi almak isteyen vatandaşlar için hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmalarına olanak sağlayacak olan bu bankalar üzerinden 5 dakika içerisinde kredi sonucunu hemen öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası Akbank, TEB Bankası ve Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşların kredi şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına ödeme yatırabilmesi için maaş Bankası, başvuru yapmış olduğu banka olması isteniyor.

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden başvurular, kolay birşekilde yapılıyor

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, en yakın banka şubelerine giderek işlemlerini kimlikleriyle birlikte yapabilir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılan kampanyada, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası düşük faiz oranları ile birlikte 43000 TL emekli kredisi vermektedir.

Akbank ve TEB Bankası üzerinden başvurular, SMS ile yapılabilir

Akbank ve TEB Bankası üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanacak olan vatandaşlar, şartlar dahilinde bankanın SMS kredi servisini kullanarak da işlem yapabiliyor.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, Akbank üzerinden kredi kullanmak istiyorsak, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilir.

Teb Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler ise TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 66 numarasına mesaj olarak göndermesi durumunda bankadan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaktır.