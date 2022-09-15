PTT Haberi Verildi! PTT İhtiyaç Kredisi Alacak Kişilerin Şartsız Olarak Hesaplarına Ödemeler Yaptı...

Ptt üzerinden yapılan yeni durumda ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere, şartsız olarak 40000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı haberi geldi. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, 40000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kredi kampanyasında nakit ihtiyacı olan kişileri üçe ertelemeli olarak kredi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılan vatandaşlar için başlatılan yeni kredi kampanyasında 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasında olacak olan vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlanacaktır.

Ptt kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapmış olduğu yeni kredi kampanyasında 90 gün ertelemeli olarak alacağınız bu kredilerde 5 dakika içerisinde sonuçları hemen öğrenilmektedir. Ptt kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere PTT, ihtiyaç kredisi adı altında vermiş olduğu kredilerde en yakın banka şubeleri üzerinden sizlere destek olmaktadır.

SMS KREDİ

Sms ile PTT üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, cep telefonları üzerinden PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı hemen 30 50 numarasına gönderebilirler. 30 50 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verir ve onaylanan kredi tutarı hakkında bilgileri mesaj ile göndermektedir.

EMEKLİYE KREDİ

Ptt üzerinden emekli maaş alan veya emekli maaşını PTT şubelerine taşıyan vatandaşlara da 80000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi devam etmektedir. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız başvurunuzu PTT şubelerine giderek veya yukarıda yazılan SMS Kredi Servisi ile birlikte sizlerde gerçekleştirebilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kredi kampanyasında nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Ptt üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapan tüm bireysel müşterilerin banka kredi puanı düşük olsa bile onay alabileceğini söyleyebiliriz.