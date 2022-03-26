SSK ve Bağ-kur'lu emeklilere Müjde! Ödeme Haberi Duyuruldu. Başvuru yapanlara 5 450 TL Ödeme Yapılacak…

SSK ve Bağ-kur'lu olan tüm vatandaşlara ödeme haberi geldi. Emekli olan vatandaşlar başvuru yaparak 5 450 TL ödemeye hak kazanacak haber bugün açıklandı. Emekli vatandaşlar başvuru yaparak alabilecekler. Son dakika haberine ait detayları haberimizde bulabilirsiniz…

SSK ve Bağ-kur'lu olarak emekli olan veya dışarıdan ödeme yaparak emekli olma hakkını kazanan tüm vatandaşlar başvuru yaparak bu ödemeyi alabilecek. Emeklilik hakkını elde eden ve emekli maaşını kamu bankalarından alan kişilere 5 450 TL ödeme yapılıyor.

Bankalardan destek alacak olan emeklilerin şartları yerine getirmesi karşılığında süratli bir şekilde hesaplarına ödeme yapılacak. Ödemenin yapılabilmesi için kredili mevduat hesabı için müracaat yapılması gerekiyor.

Başvurularını yapmaları durumunda hesaplarına artı para olarak bu tutar yatacak ve istenildiği anda bu para kullanılabilecek. Ödeme alan vatandaşlar aldıkları ödemeleri 2 yıl vadelere bölerek ödeyebilecek.

Halkbank ve Akbank Emekli Başvurusu Yapıldığında 5 450 TL Ödeme

SSK ve Bağ-kur'lu olan vatandaşlara yapılacak olan 5 450 TL tutarındaki ödeme ile ilgili haber bugün duyuruldu. Özel ve kamu bankalarının emeklilere destekleri sürüyor. Bu anlamda emeklilere 5 450 TL ödeme yapılacak.

Bu tutarı alabilmek için bankaların mobil uygulamalarını kullanarak işlemleri yapabilirler. Her iki banka için ödeme yapılması söz konusu olduğundan kredili mevduat hesabının açılması konusunda mobil uygulamalar kullanılarak uygun yöntem kullanılabilir.

Şayet siz de emekli maaşınızı bu bankalara üzerinden alıyorsanız, internet bankacılığı parolası oluşturarak müracaat yapabilirsiniz.

Şayet internet üzerinden işlemler yapılmadı ise, müracaatınızı yapmak için Halkbank ile Akbank müşteri hizmetleri ile irtibata geçebilirsiniz. Başvurunuzu bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Banka tarafından kayıtlı olan telefon numarası ile arama yapıldığında işlemler daha kolay bir şekilde gerçekleşecek. Direk olarak onay alındığında hesabınıza 5.450 TL ödeme yapılır.

Her iki banka ile müracaat yapıldığında prosedür olarak vatandaşlar 3 yıla yayılmış olan ilave 30 bin TL gelir belgesiz kredi kullanma imkanı da mevcuttur.

Emekli maaşınızı kamu bankası harici bankalardan almanız durumunda, kamu bankalarına taşıyarak e devlet üzerinden işleminizi yapabilirsiniz. Maaşın taşınması durumunda promosyon ödemesine de hak kazanırsınız. Halkbank promosyon olarak 750 TL verirken, Akbank 2.000 TL veriyor.