Eyt’de Son Durum!  Hükümet Sonuca Bağlıyor. Emeklilik İçin  49 Yaşı Tamamlama Şartı…

Eyt’de sonu durum ne? Son dakika haberleri EYT ile ilgili olarak gelmeye devam ediyor. En son yapılan açıklamada yaklaşık olarak 6 milyon kişiyi sevindirici haber geldi. Maaş hesabı için emeklilik yaşı 49 olarak tamamlanıyor. Bunu gerçekleştirmek için gerekli şartları yerine getirmek gerekiyor. EYT ile ilgili son gelen haber milyonlarca vatandaşı sevince boğdu. Emeklilik konusunda yeni formül arayışları yeni düzenlemeleri beraberinde getirdi. 2022 EYT düzenlemesi kapsamında 49 yaşını dolduran bir vatandaş 700 gün prim desteğini sağladığında emekli olabilecek. Bu sayede EYT’liler için etkili prim desteği hedefleniyor. 49 yaş sınırına takılı olan vatandaşlar, yeni bir fırsattan faydalanmış olacak. Son zamanlarda değişik formüller üzerinde durulduğu konuda, en büyük madde olarak yaş konusu ön plana çıkıyor.

Yeni Uygulamada Maaş Hesabı Devreye Girecek!

SON DAKİKA HABERİ: EYT'de hükümet tamam dedi! EYT'lilere flaş maaş hesabı emeklilik için ise 49 yaşı tamamlama şartı... EYT düzenlemesi için 1999 yılı öncesi sigortalı olan kişiler göz önünde tutuluyor. Maaş hesabı ise gözden kaçan bir detay olarak değerlendiriliyor. Bu durumda çalışanların işe giriş tarihlerine göre değerlendirme yapılacağı açıklandı. 1999 yılında işe girenler ile 2000 ve 2008 yılı arasında işe girenler için maaş bağlama oranlar değişiklik gösteriyor. Aynı durum 2008 yılından sonra işe girenler için de geçerli. 2000 öncesi dönemlerde aylık maaş bağlama rakamları oldukça yüksek iken, bir sonraki dönem için bu oran düşüşe geçiyor. Burada avantajlı durum ise EYT’liler için yüksek primlerin maaşa yansıyacağı oluyor. Prim ödeme tutarları büyük ölçüde belirleyici olacak.

Milyonların beklediği EYT konusunda 3 lü maaş hesabında farklı aylık bağlama oranları kullanılarak güncelleme katsayıları kullanılarak maaşlar hesaplanacak. Durum bundan ibaret olunca 3600 ek gösterge EYT düzenlenmesi açısından oldukça önemli gözüküyor. Öncelikli işin 3600 ek gösterge düzenlemesinin tamamlanması şartı gerekiyor. Bu düzenleme tamamlandıktan sonra TBMM’ye geldikten sonra Çalışma Bakanlığı tarafından çalışmalar hızlanacak. EYT konusunda birçok formül ön planda iken, uzmanların görüşlerine göre ilk adımın 2022 yılının ikinci çeyreğinde atılacağı yönünde.