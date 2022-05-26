SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Önemli Duyuru! 40.000 TL Ödeme İçin Başvuru Yapmak Yeterli!

SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri! 5724'e SMS Gönderip 40 Bin TL Alabilirsiniz! Türkiye'nin en köklü kamu bankaları arasında yer alan Vakıfbank resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 5724 numarasına kısa mesaj göndermeleri karşılığında kendilerine 3 ay geri ödemesiz bir şekilde 36 aylık vade seçeneği şeklinde 40.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi verilecek.

Vakıfbank tarafından geliştirilen 3 ay ödeme ertelemeli tüketici kredisi kampanyası açıklamasına göre kredi hizmetinin üst limitinin 125.000'ye çıkarıldığı açıklandı. Buna göre banka kredi hizmetinin en çok vade miktarının 36 ay ve başlangıç faiz oranının ise %1.55 olarak açıklandığı belirtildi. Bu bilgilere bakılarak 40.000 TL tutarlı kredinin aylık taksit ödemeleri ise genel itibariyle 1789 TL olmaktadır.

Vakıfbank 90 Gün Ödemesiz Taşıt Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

Vakıfbank tarafından sunulan kredi kampanyaları çeşitleri çok fazladır. Buna göre satış değeri 400 bin TL’nin altında bulunan araçların %70’i kadar., 400 bin TL ile 800 bin TL arasında değeri bulunan araçlar için %50’sine ve 800 bin TL ile 1 milyon 300 bin TL aralığında olan araçların ise %30’una kredi sunulmaktadır. Buna göre 100.000 TL tutarında taşıt kredisi için 48 aylık vade seçeneği sunulacak ve böylece faiz oranı ise %1.59 olacak şekilde uygulanacak nokta Böylece tahsis ücreti 500 TL olup aylık taksit ödeme miktarı ise 3256 TL olacak.