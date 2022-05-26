Son Dakika: Emekliye Müjdeli Haber Geldi, Anında Hesabınıza 8bin TL Ödeme Yatacak

Emekliye Nefes Aldıracak Haber O Bankadan Geldi! O Banka, Başvuru Yapan Emeklinin Hesabına Anında 8 Bin TL Yatıracak! Emekli vatandaşların parasal problemler yaşamasıyla beraber anında yardımlarına bankalar koşuyor. Vakıfbank, biraz önce yapmış olduğu açıklamada başvuru işlemlerini gerçekleştiren emekli vatandaşların hesaplarını anında 8000 TL yatıracak.

Vakıfbank Emeklilere Özel 8.000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Emekli vatandaşları nefes aldıracak müjdeli haber az önce kamu bankası olarak faaliyetlerini sürdüren Vakıfbank'tan geldiği nokta Buna göre VakıfBank, emekli yurttaşlara maaşlarının 20 katına kadar ihtiyaç kredisi verebileceğini açıkladı. Emekli maaşınızı Vakıfbank üzerinden almanız durumunda Size en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle beraber eş güdümlü bir şekilde başvuru işlemlerinizi yapabilecek ve böylece kredi alabileceksiniz.

Vakıfbank tarafından verilen 8000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin SMS yöntemi ile alınmasını isteyen emekli vatandaşların cep telefonlarının mesaj bölümüne geldikten sonra kredi yazmaları ve T.C kimlik numaralarını da yazdıktan sonra 57 24'e kısa mesaj göndermeleri gerekir. Kredi onayının verilmesinden sonra en çok 36 ay vade seçeneği şeklinde aylık % 1.91 faiz oranı ile emekli vatandaşlara 8000 TL tutarında ihtiyaç kredisi sunulacak.

Vakıfbank Emekliye Özel İtiraz Kredisi Kampanyası Maliyet Tablosu

36 aylık vade seçeneği şeklinde 8000 TL tutarını ihtiyaç kredisinin aylık 1.91 faiz oranı ile sunulması halinde 3 aylık ödemesiz dönem biçiminde toplam ödenecek tutar 11.2203 TL olacaktır. Aylık taksi tutarı ise 667 TL olacak şekilde hesaplanacaktır.