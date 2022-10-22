SSK SGK ve Bağkur Emeklisine Ay Sonuna Kadar Ödenecek Limit Açıklandı! 50.000 lira ödeme alın

Emekli maaşı alan vatandaşlar için Garanti Bankası Akbank ve Finansbank üzerinden başlatılan yeni Kredi kampanyasında 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz emekli maaşı hesaplarınız üzerinden nakit kredi verileceği açıklandı. Garanti Bankası Akbank ve Finansbank üzerinden başvuru gerçekleştirecek olan vatandaşların emekli maaşları bu bankalar üzerinden alınması durumunda şarjsız bir şekilde hesaplarına yapılacak ödemeler haricinde emekli maaşı bu bankalardan olmayan vatandaşlar kredi puanı yüksek olması durumunda gelir belgesiz kredi kullanabilecek.

Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşların en yakın banka şubesi bankanın internet sitesi ve hesabı olan vatandaşların ise Garanti Bankası mobil uygulaması üzerinden 7/24 kredi başvurusu yapabileceğini söyleyebiliriz.

Ay sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyalarda düşük faiz oranları ile birlikte Kredi kullanırken ayrıca diğer bankadaki olan kredi kartı borçlarınızı kapatmak için de sizlere destek kredileri ödenmektedir.

Akbank ve Finansbank üzerinde hesabı olan vatandaşlar bankaların mobil uygulamaları üzerinden yapacakları tüm işlemlerde nakit ihtiyacı olmaları durumunda şubelere gitmeden de işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmektedir. Akbank ve Finansbank resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru da banka kredi puanı yüksek olan ve emekli maaşı kendi bankasında olmayan vatandaşlara cep telefonları üzerinden mesaj atmaları durumunda da emekli kredisi ödemesi yapacak.

Qnb Finansbank üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız t.c kimlik numaranızı 50-30 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. Akbank üzerinden kısa mesaj atarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 44 25 numarasını önce Kredi Daha sonra da boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak göndermesi durumunda 10 dakika içerisinde Kredi sonucunu hemen öğrenebilecektir.