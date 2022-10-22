Çöp Adam Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Çöp Adam Dizisi Konusu ve Oyuncuları

Kısa süre içerisinde Star TV ekranlarında yer alacak olan Çöp Adam dizisi Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ı başrolde buluşturması sebebiyle merak uyandırdı. Hikayesinin yanı sıra oyuncu kadrosu ile dikkate üzerine çeken Çöp Adam dizisi daha önce ekranlarda yer almayan detaylar içeriyor. Çöp Adam dizisi gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanarak ekranlarda yer almaya başlamış ve seyirci grubu diziye karşı ilgi göstermişti. Sedef Avcı, Engin Altan Düzyatan, Salih Kalyon, Elçin Sangu ve Elçin Afacan gibi birbirinden başarılı oyuncuların başrolde yer aldığı dizi projesi aslında oldukça geniş bir oyuncu kadrosuna sahip.

Dizinin senaryosunda zengin bir adam bir bankada çalışmakta olan kadın müdürü bodruma kilitleyecek ve hikaye bu şekilde başlamış olacak. Dizide dengesiz olan erkek başrol oyuncu banka müdürünü tutsak alarak bir çatışma meydana gelecek. Hikayede farklı duygular bir arada yaşanacak ve seyirci grubu dizinin yeni bölümlerini izlemek için sabırsızlanacak. Ali Yoğurtçuoğlu, Büşra Çam, Hülya Şen, Cankat Aydos, Gülizar Nisa Uray, Sinan Albayrak ve Eylül Uğan gibi birbirinden başarılı isimler Çöp Adam dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Yayınlanan ilk tanıtımı ile büyük merak uyandıran ve güçlü bir oyuncu kadrosu ile seyirci karşısına çıkmak için hazırlık yapan dizi sosyal medyada da adından söz ettirdi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Su Ersöz ve Melek Gençoğlu'nun kaleme almış olduğu çöp adam isimli dizi projesinin yapımı OGM Pictures tarafından üstleniliyor. Bunun yanı sıra Star TV ekranlarında kısa süre içerisinde yayın hayatına başlayacak olan Çöp Adam isimli dizi projesinin yönetmenliği Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleşecek. Çok yakında Star'da seyirci grubu ile buluşacak olan Çöp Adam dizisi ilk tanıtımı ile büyük ilgi gördü.

Engin Altan Düzyatan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi

İzmir'de 26 Temmuz 1979 senesinde dünyaya gelen Engin Altan Düzyatan Türk oyuncu ve sunucudur. 2001 senesinde Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun olan Engin Altan Düzyatan İstanbul'a oyunculuk için gelmiştir. Koçum Benim, Yeditepe İstanbul, Kapalı Çarşı, Bir Bulut Olsam, Yol Ayrımı, Son ve Cinayet gibi pek çok dizi projesinde yer alan ünlü oyuncu ekranların aranan yüzüdür.

Çok çeşitli dizi projelerinin yanı sıra Romantik Komedi 1, Romantik Komedi 2, Cennet, New York'ta 5 Minare, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Anadolu Kartalları ve Bir Avuç Deniz gibi pek çok yapımda da yer alan Engin Altan Düzyatan 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının da sunuculuğunu gerçekleştirmiştir. 2012 senesinde en iyi erkek oyuncu ödülünü alan başarılı oyuncu TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul isimli dizide başrol oyuncusu olarak performans sergilemeye devam etmektedir.

Oyuncu 2014 senesinde Neslişah Alkoçlar ile evlenmiş ve çiftin Emir Aras isminde bir oğlu olmuştur.