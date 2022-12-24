SSK Bağkur ve Memur Emeklilerine 2023 Müjdesi! Zam Oranı Belli Oldu İşte Zamlı Emekli Maaşları

Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Ocak ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bu soruların yanıtı merakla bekleniyordu. 2023 Ocak ayından itibaren geçerli olacak zam oranı netleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması beklenen emekli maaş zammı belli oldu mu? Bakan Bilgin'den son dakika açıklaması geldi! Ocak ayı SSK Bağkur ve Memur emekli maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmesi haberimizde sizlerle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla yeni asgari ücretin 8.506 TL olduğunu resmen duyurmuştu. 2023 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak zamlı asgari ücretin belli olmasıyla birlikte gözler emekli maaş zamlarına çevrildi. SSK, Bağkur ve Memur emeklileri, maaşlarına yapılacak zam oranını ve alacakları Ocak ayı zamlı maaş tutarlarını merakla araştırıyorlar. SGK 2023 SSK, Bağkur ve Memur emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin açıklamasında, "En düşük emekli maaşı ne olabilir sorusunu, bütün bu zamlar, oranlar belirlendikten sonra ortaya çıkacak. Emekli maaşları primle ilişkilidir. " dedi.

2023 yılı Asgari ücretinin 8506 TL olarak belirlenmesiyle birlikte asgari ücrette yapılan zam oranı yüzde 54.66 oldu. Şimdi gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Asgari ücrete yapılan yüzde 54.66 oranındaki zam emekli maaşlarına da yansıyacak mı? Bilindiği üzere emekli maaşları yılda iki kez, 6 ayda bir olmak üzere enflasyon oranlarına göre zamlanıyor. Temmuz zamlarının yanı sıra yeni yılda Ocak ayı itibariyle yapılacak zamlarla yeni zamlı emekli maaşları netleşecek. Bu yıl SSK, Bağkur ve Memur emeklilerinin maaş zamları, enflasyon oranına göre belirlenecek.

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? BELLİ OLUYOR!

Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor ve enflasyon da yüzde 7'nin üzerine çıktığı için Kasım ayı enflasyonu dahil 5 aylık zamları yüzde 15,11'e ulaştı. Ancak bu oran Aralık ayında açıklanacak enflasyon oranıyla yeniden güncellenecek.Eğer Aralık ayında aylık enflasyon düşerse yüzde 15,11 geriye çekilecek, aylık enflasyon yükselirse yüzde 15,11 oranı artan aylık enflasyon kadar yükselmiş olacak.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE ZAM ORANI

SSK ve Bağkur Emeklileri için maaş zamları 6 aylık enflasyon verilerine göre netlik kazanıyor. Bu çerçevede ne kadar zam yapılacağı 3 Ocak 2022 tarihinde resmen belli olacak. Şuan enflasyon verilerine göre en az yüzde 14.05 oranında zam yapılması bekleniyor. Ancak Aralık ayı enflasyon verisi açıklandığında zam oranı değişebilecek.

KRİTİK TARİH 3 OCAK 2022

SSK, Bağkur ve Memur emeklilerine yapılacak zamlarla ilgili olarak kritik tarih TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanacağı 3 Ocak 2022 olacak. Ancak enflasyon verisinin düşük olması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliler için bir müjde duyurması ve tıpkı asgari ücrette olduğu gibi daha yüksek oranlarda zam müjdesini açıklaması da beklentiler arasında bulunuyor.