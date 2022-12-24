Yılbaşından Önce Başvuran Herkese 750 TL Harçlık Ödemesi! Açık Kapı Başvurular Başladı

Yeni yıla sayılı günler kala Devletten ihtiyaç sahiplerine 750 TL ihtiyaç/harçlık ödemesi! E-Devlet Açıkkapı başvuruları alınıyor. Açık Kapı üzerinden başvuru yapan herkes 750 TL tutarındaki bu ödemeden yararlanabilecek. Son Tarih 31 Aralık 2022 olarak açıklandı. Peki nasıl başvuru yapılır? Aralık ayı bitmeden başvurun, kaçırmayın. E-Devlet Açık Kapı 750 TL yardım başvurusunun tüm detayları haberimizde sizlerle...

Son dönemde vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Valilikler, Kaymakamlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Belediyelere müracaat ederek ayni ve nakdi pek çok karşılıksız devlet desteğinden yararlanabiliyor. Şimdi de yeni yıla sayılı günler kala, Aralık ayının son günlerinde Açık Kapı uygulaması üzerinden yeni yardım başvuruları alınıyor. E-Devlet Açık Kapı platformu ile başvuru yapan herkese 750 TL Sosyal yardım ödemesi! E-devlet Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Açık Kapı sosyal yardımlarına ilişkin tüm bilgiler ve detaylar haberimizin devamında sizlerle...

AÇIK KAPI 750 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU

Açık Kapı uygulamasıyla birlikte vatandaşlara 750 TL nakit para yardımı yapılacak. 2023'e sayılı günler kala başvuru yapan herkes bu ödemeden yararlanabilecek. Başvurular E-Devlet üzerinden alınacak. Açık Kapı uygulaması üzerinden başvurular alınmaya başladı. Açık Kapı başvuruları gerek e-Devlet platformu üzerinden e-Devlet şifreleri ile gerekse Açık Kapı resmi internet adresi üzerinden alınıyor.

ACİKKAPİ.GOV.TR YARDIM BAŞVURUSU

E-Devlet şifresi olmayan vatandaşlar başvurularını Acikkapi.gov.tr adresinden de gerçekleştirebiliyor. Bu sayfada karşınıza çıkan "Başvuru Yap" butonuna tıklayarak karşınıza çıkan formu eksiksiz ve doğru biçimde doldurmanız gerekiyor. Ardından telefonunuza gelen onay kodunu girerek başvurunuzu tamamlayabiliyorsunuz.

Devam eden ekonomik sıkıntılardan dolayı Açık Kapı üzerinden başvuru yapan ihtiyaç sahipleri 750 TL nakit para yardımı alabilecekler. Bu yardımdan yararlanabilmek için aranan tek şart ise düzenli gelirinin bulunmamasıdır. Düzenli gelire sahip olmayan, ihtiyaç sahibi konumdaki vatandaşlara Açık Kapı başvuruları ile ilk etapta 750 TL nakit para yardımı yapılacaktır.