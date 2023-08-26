Emekliler için Temmuz ayındaki zam beklentileri, beklentinin çok altında kalan oranlarla sonuçlandı ve pek çok emekli büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. %25 oranındaki zam, asgari ücret ve memur maaşlarındaki artışın gerisinde kalınca, emeklilerin maddi sıkıntıları daha da derinleşti. Ancak son dönemde bankalar, emeklilerin bu hayal kırıklığını gidermek için devreye girdi. Kamu bankaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını başlattı. Ziraat Bankası da bu kampanyalarla emeklilere destek olmaya hazırlanıyor.

Ziraat Bankası Emekli Promosyon Kampanyası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonucunda kamu bankaları da harekete geçerek emeklilere ek ödeme fırsatı sunmaya başladı. Ziraat Bankası da emeklilere yönelik promosyon kampanyası ile dikkat çekiyor. Ziraat Bankası'nın sunduğu promosyon kampanyasına göre, 3 yıllığına maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan emeklilere 5000 TL'ye varan promosyon imkanı sunulacak.

Promosyon ödemeleri, emekli maaşlarının belirli aralıklarda olmasına göre farklılaşıyor:

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL promosyon

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL promosyon

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL promosyon

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL promosyon

Ziraat Bankası, promosyon kampanyasının yanı sıra emeklilere özel avantajlı kredi fırsatları da sunuyor. Acil nakit ihtiyacı olan emekliler, 5000 TL'lik promosyon ek olarak, 36 ay vadeli ve faizsiz ihtiyaç kredisi alma imkanına sahip oluyorlar. Bu kredi ile ihtiyaçlarını hızla karşılayabilir ve geri ödemelerini aylık düşük taksitlerle yapabilirler.

Ziraat Bankası promosyon ve emekli kredisi başvuruları oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Mobil bankacılık, internet bankacılığı veya banka şubeleri aracılığıyla başvurularınızı yapabilirsiniz. Kampanyaya katılmak için 30 Ağustos 2023 tarihine kadar başvurunuzu tamamlamanız mümkün.