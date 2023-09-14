Emekli için ara zam görüşmeleri 1 Ekim tarihi itibariyle başlıyor. Ek gösterge düzenlemesi ile memur ve memur emeklisinin ikramiye ve aylığı iyileştirildi. Bakan Mehmet Şimşek bu düzenleme ve iyileştirmenin en düşük emekli aylığı alan vatandaş için de geçerli olacağını bildirdi.

Bakan Mehmet Şimşek'in sözlerinde bahsettiği en düşük emekli aylığı kök aylık üzerinden hesaplandığında yeni dönemde en düşük kök aylığını 7.500 TL'nin üzerine çıkaracak. Cumhurbaşkanının talimatı ile hareket eden Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı müjdeyi 1 Ekim sonrasında verecek.

BAĞKURLU ESNAF DÜŞÜK PRİMLE EMEKLİ OLACAK!

Emeklilik için yapılan düzenlemeler Bağ-kur'lu emekli içinde ilk adım olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı küçük esnaf ve çiftçiler için 1 milyon Bağ-kur'luyu ilgilendiren prim günü şartını 9.000'den 7.200'e kadar geriletecek bir plan yapıyor.

Bağ-kur'lu için yeni dönemi başlatacak bu uygulama tüm süreleri kapsayacak mı? sorusu merak uyandırıyor. Tüm süreleri kapsadığı anda Bağ-kur reformu kapsamında EYT'li vatandaşın prim şartı otomatik olarak 7200 güne kadar gerileyecek.

EV HANIMLARI EMEKLİ OLACAK!

Yeni emeklilik kanunu ile birlikte emeklilik yaşı daha da gerilecek. Özellikle uzun yıllardır beklenen ev hanımlarına emeklilik konusu netleşecek. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında primlerini ödeyen her ev hanımı yeni dönemde emekli olabilecek.

2024 EMEKLİ ZAMLI MAAŞI NE KADAR OLACAK?

EYT'li olup esnaflığı sürdürenler 9000 gün prim şartını tamamlayamadığında yeni kanun ile 7200 prim şartı üzerinden emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 tarihi sonrası sigortalı olan tüm Bağ-kur'lular bu fırsattan faydalanacak.

1 Ekim tarihi itibariyle meclis açıldığı anda yasalaşacak olan yeni emeklilik düzenlemesi ile en düşük emekli aylığı %53.50 zam almış olacak. Buna göre 7.500 TL alan bir emekli artık 11 bin 512,50 TL ödeme almaya başlayacak.