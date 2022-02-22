SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Emeklileri İçin 15000 TL Banka Hesabına Para Yatacağı Açıklandı. Son dakika kampanyasında emekli olan vatandaşlar 5 dakika içinde kredi sonucunu öğrenecekleri yeni emekli kredisi kampanyası ile acil ihtiyaçlarını giderecekler. Nakit isteyenler belirli şartlara göre hemen sonuç alacak ve kredi kullanacaklar. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler 15.000 TL alabilmeleri için bazı şartları olması gerekiyor. Başvuru yapacak olan kişilerin emekli maaşı başvuru yaptığı bankada olması gerekmektedir. Maaşınız eğer başka bankada ise aşağıdaki bankalardan onay almanız için kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor.

Ziraat Bankası!

Emekli bankası olarak hizmet veren ziraat bankası SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için başvuru yapma imkanı sağlıyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız hemen başvurunuzu yaparak bu bankanın kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Ziraat Bankası yaptığı tüm kredi kampanyalarında en son dakika olarak hızlı ve anında sonuç veren bir bankadır. Başvuru yapacak olan emekli 15.000 TL kredi aldığında bu krediyi 36 ay vadeye kadar bölecektir. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri emekli maaşı hesabı üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte bu bankanın kredi kampanyasına mobil uygulamadan da katılabilir. Eğer ilk defa bankaya maaş taşıyacak biriyseniz hemen maaşınızı taşıdıktan sonra sadece 15.000 TL değil, 250.000 TL'ye kadar ihtiyaç ve borç kapatma kredisi, 750 TL emekli promosyonu ve 10.000 TL'ye kadar nakit avans limiti kullanabilirsiniz.

Vakıfbank!

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri eğer emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alıyorsa, bu aldıkları maaş ile istedikleri kampanyaya katılabileceklerdir. Emekli maaşı bu bankada olan kişiler özellikle daha önce kredi alıp düzenli ödemeler yaptıysa bankadan mobil uygulamayı kullanarak da kredi alabilecektir. 15.000 TL'ye kadar gelir belgesiz emekli kredisi veren Vakıfbank, nakit ihtiyacı olan kişilerin anında kredi onayı alabilmeleri için 7 gün 24 saat işlem yapmaktadır. Emekli maaşınızı Vakıfbank'a taşıyarak da ayrıca emekli maaşınıza ek maaşınızın 15 katına kadar ihtiyaç kredisi alabileceksiniz. 15.000 TL kredi onayı alan kişiler 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabilecektir.