Son Dakika: Ziraat Bankası Devlet Destekli 0.59 Faizli Nakit Kampanyası Duyurusu Yapıldı. Ziraat Bankası yaptığı açıklama ile birlikte, vatandaşların hızlı ve anında nasıl nakit alacağı hakkına bilgileri verdi. 0.59 faizle nakit kredi kullanmak isteyenler öncelikle bu bankadan daha önce kredi veya kredi kartı kullanmış olması gerekiyor.

Ayrıca kişilerin banka hesapları Ziraat Bankası üzerinden olması ve bu bankanın özel müşteri grubunda olması gerekmektedir. 5000 TL'ye kadar verilecek olan 0.59 faizli kredi için banka şartlarına uygun olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak 36 ay vadeli kredi imkanı sağlanacak. Bu şartlara uygun olan kişiler internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

Ziraat Bankası devlet destekli ihtiyaç kredisi alabilmeleri için vatandaşların bireysel müşteri olmasını istiyor. Bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 5000 TL kullanmak istiyorsa hemen sonucunu öğreneceklerdir. Ziraat Bankası son dakika kampanyasında mobil uygulamayı kullanarak başvuru yapan kişiler ayrıca bu bankanın diğer kampanyalarından da faydalanmak istiyorsa başvurusunu yapabileceklerdir.

Nakit Başvurusu

Ziraat Bankası 0.59 faizle kredi alacak kişiler başvurularını internetten ve müşteri hizmetlerinden yapabilir. Eğer buralardan başvuru yapamadıysanız banka şubelerine kimlikle giderek 5000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz. Nakit kredi başvurusu yapacak olan kişiler, uygun faizlerle bu kredileri alabildikleri gibi ayrıca bankadan nakit avans limiti için de başvuru yapabileceklerdir. Nakit avans başvurusu yapan kişiler hemen hesaplarına artı para olarak 10.000 TL'ye kadar ödeme alacaklardır.