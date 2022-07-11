Sri Lanka Yeni Hükümet Kurmayı Umuyor

Kolombo, Sri Lanka - Protestocuların cumhurbaşkanının konutunu basıp başbakanın evini ateşe vererek her iki lideri de ülkedeki kötüleşen ekonomik kriz nedeniyle istifalarını açıklamaya zorlamalarından bir gün sonra Sri Lanka sokaklarında sakinlik var.

Başkan Gotabaya Rajapaksa'nın Çarşamba günü görevi bırakması ve güçlü klanın Sri Lanka siyaseti üzerindeki yirmi yıldan fazla bir süredir hakimiyetine dramatik bir son vermesi bekleniyor.

Sadece iki ay önce görevi devralan Başbakan Ranil Wickremesinghe de tüm partilerden oluşan bir geçici hükümetin görevi devralmasına izin vermek için istifa etmeyi teklif etti.

73 yaşındaki Rajapaksa , insanları görevden ayrılmadan önce denetlemeyi planladığı barışçıl bir iktidar geçişine izin vermeye çağırdı.

Siyasi partilerin liderlerinin Pazar günü bir toplantı yapması planlanırken, muhalefet siyasileri geçici bir hükümet kurmak için meclis çoğunluğuna sahip olduklarını iddia ediyor.

"Bir değişikliğe ihtiyacımız var. Yaşamayı hak ettiğimiz yol bu değil. Bir gösterici olan K Chandra, El Cezire'ye verdiği demeçte, liderler bu ülkeye olanlardan sorumludur.

Cumhurbaşkanı ve başbakanın istifalarının ardından, Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena'nın Sri Lanka anayasasına göre cumhurbaşkanı vekili olarak devralması bekleniyor.

Pazar sabahı, birçok protestocu hâlâ başkanın resmi konutunda kamp kuruyordu. Yemek pişirdiler, piyano çaldılar ve hatta evde kağıt ve karambol oyunlarının tadını çıkardılar.

Mahalle sakinleri binayı gezdi. İki genç kızıyla birlikte gelen bir kadın, Al Jazeera'ya cumhurbaşkanlarının nasıl yaşadığını görmek istediğini söyledi. “Yaşam tarzlarının nasıl olduğunu görmedik. Kendim görmek istedim” dedi.

Bu arada polis, Cumartesi günkü protestolarla bağlantılı olarak 3 binden fazla kişiyi tutukladığını söyledi.

Yetkililer, gösterilerde aralarında polislerin de bulunduğu en az 50 kişinin yaralandığını söyledi. Gösteriler sırasında güvenlik güçleri gazetecilere de saldırdı.

Politika Alternatifleri Merkezi'nden Bhavani Fonseka, protestocuların başbakanın konutunu yakmalarının endişe verici bir gelişme olduğunu söyledi.

"Şiddet sorunun çözümü değil. Vatandaşlar birbirine saygı duymalı” dedi.

Fonseka, liderler tarafından açıklanan istifanın gerçekleşmesi gerektiğini, ancak bunun siyasi bir boşluğa neden olmaması gerektiğini söyledi.

'Durmayacağız'

Aylarca, ülkenin 70 yılın en büyük ekonomik krizine öfkelenen halkın talepleri yüksek sesle ve açıktı. “Eve Git” sloganı, kuşatılmış başkana atıfta bulunan tutarlı bir çağrıydı.

Cumartesi günü protestocular, başkent Colombo'nun binlerce insanın aylardır kamp yaptığı sahil kıyısındaki Galle Face bölgesinde toplandı ve cumhurbaşkanının ekonomik krizle başa çıkması için istifa etmesini istedi.