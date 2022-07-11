Kuzey Atlantik'te Yunuslar Katledildi

Faroe Adaları, uygulamayla ilgili halkın tepkisinin ardından tartışmalı yunus avını geçici olarak 500 ile sınırlayacağını söyledi.

Her yıl Kuzey Atlantik'te bulunan kendi kendini yöneten adalarda balıkçılar tarafından kanlı yunus avının görüntüleri dünya çapında manşetlere çıkıyor ve bu uygulamayı barbarca gören hayvan hakları aktivistleri arasında öfkeye yol açıyor.

Danimarka özerk bölgesi hükümetinin yaptığı açıklamada, Pazar günü açıklanan yeni 500 yunus kotası, geçen yıl Eylül ayında 1.423 beyaz yüzlü yunusun “olağandışı büyük avını” takip ediyor.

Bölgenin balıkçılık bakanlığından yapılan açıklamada , “Balıkçılık Bakanlığı tarafından 2022 ve 2023 için geçici olarak yıllık 500 beyaz yüzlü yunus avlanma sınırı önerildi” dedi.

Açıklamada, "Bu avın [2021] yönleri, özellikle de alışılmadık derecede fazla sayıda yunusun öldürülmesi, tatmin edici değildi" denildi.

"Bu, prosedürlerin yönetilmesini zorlaştırdı ve uzun vadeli yıllık bazda sürdürülebilir bir yakalama seviyesi olması pek mümkün değil" diye ekledi.

Yunus avıyla ilgili bir inceleme, Faroe hükümetine geleneğin yasaklanmasını talep eden yaklaşık 1,3 milyon imzalı bir dilekçenin sunulmasının ardından Şubat ayında başlatılmıştı.

"grindadrap" veya kısaca "eziyet" olarak bilinen Faroe geleneğinde, avcılar yunusları veya pilot balinaları geniş bir yarım daire balıkçı teknesiyle çevreler ve onları kıyıya çıktıkları sığ bir koya sürerler. Kıyıdaki balıkçılar onları bıçakla kesiyor.

Düzenli uluslararası öfkeye yol açsa da, destekçilerin hayvanların yüzyıllardır yerel nüfusu beslediğine dikkat çektiği Faroes'te av hala geniş bir desteğe sahip.

Pazar günü hükümet, avlanan balıkların “Faroe Adalılarının geçim kaynaklarına önemli bir katkı” olarak hizmet ettiğini vurguladı.

Faroe Adaları Hükümeti, politikalarını ve yönetim önlemlerini, Faroe halkının deniz kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde kullanma hakkı ve sorumluluğuna dayandırmaya devam ediyor. Buna pilot balinalar ve yunuslar gibi deniz memelileri de dahildir” denildi.

Mevcut stoklar göz önüne alındığında, hükümet yaklaşık 825 yunusluk bir yıllık kotanın "sürdürülebilir sınırlar içinde" olacağını söyledi, ancak geçici bir sınır olarak 500'ü tavsiye etti.

Açıklamada, bakanlığın 2024 yılına kadar beklenen Kuzey Atlantik Deniz Memelileri Komisyonu Bilimsel Komitesi'nden bir görüş beklediği ve ardından geçici kotayı gözden geçireceği belirtildi.

Bakanlık ayrıca, yunusları sürmek ve öldürmek için kullanılan prosedürleri "mümkün olduğunca hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi" için değerlendireceğini söyledi.