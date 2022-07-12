Sri Lanka Protestocuları Çok Partili Hükümeti Reddediyor

On binlerce Sri Lankalı protestocu , ada ulusunun eşi görülmemiş ekonomik krizine karşı artan öfkeyle Başkanlık Evi, başkanlık sekreterliği ve başbakanın resmi konutunu işgal ediyor.

Kaos Cumartesi günü, öfkeli Sri Lankalıların, protestocuların ülkenin 1948'den bu yana yaşadığı en kötü ekonomik krizden sorumlu tuttuğu güçlü Rajapaksa klanının 73 yaşındaki bir üyesi olan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutunu basmasıyla başladı .

Rajapaksa'nın Çarşamba günü resmen istifa etmesi bekleniyor. Başbakan Ranil Wickremesinghe de, krizi çözmek için siyasi partiler arasında görüşülen tüm partilerden oluşan bir geçici hükümet kurulduğunda istifa etmeyi teklif etti.

Ancak protestocular tüm partilerden oluşan bir hükümeti reddettiler ve cumhurbaşkanı ve başbakan resmen istifa edene kadar hükümet binalarını terk etmeyeceklerini söylediler.

Protestocular ne istiyor?

Gotabaya Rajapaksa ve Ranil Wickremesinghe'nin derhal istifasını istiyoruz. 22 yaşındaki Shabeer Mohamed, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, bunu takiben en az altı ay boyunca geçici bir hükümetin yürürlükte olması gerekiyor.

“Tüm partili bir hükümete karşıyız” diye ekledi.

Çoğu protestocu Rajapaksas tarafından kontrol edilen Sri Lanka Podujana Partisi'nin (SLPP) tüm partilerden oluşan bir hükümetin parçası olmasını istemiyor.

35 yaşındaki Melani Gunathilake, protesto liderlerinin tüm partilerden oluşan bir hükümete şiddetle karşı olduklarını söyledi; bu, kendi görüşüne göre “Rajapaksa kartelinin” hükümeti perde arkasından kontrol etmesi yönünde bir hareket.

El Cezire'ye “Talebimiz, tüm partilerden oluşan bir hükümet değil, geçici bir hükümet için” dedi.

Protestocular tarafından 5 Temmuz'da yayınlanan bir Eylem Planı, ülkedeki siyasi geçişi denetleyen “Janatha Aragalaya” (Halk Mücadelesi) üyelerinden bir Halk Konseyi kurulması da dahil olmak üzere altı temel talep ortaya koyuyor.

Geçici hükümet döneminde halkın egemenliğini onaylayan yeni bir anayasanın oluşturulması protesto hareketinin temel talepleri arasında yer alıyor.

Mohamed, protesto hareketinin bazı temsilcilerinin Salı günü daha sonra siyasi partiler ve sendikalarla bir araya geleceğini söyledi.

Al Jazeera'ya “Orada Eylem Planımızda son zamanlarda ortaya konan taleplerimizi yineleyeceğiz” dedi.

Protesto liderlerinin altı ana talebi:

Başkan Gotabaya Rajapaksha derhal istifa etmeli

Başbakan Ranil Wickremesinghe ve hükümeti de derhal istifa etmeli

En fazla bir yıl süreyle geçici hükümet kurulmalıdır.

Halkın egemenliğini onaylayan yeni bir anayasa, umarım bir yıl içinde referandumla kurulabilir

Yeni anayasa hazırlanana kadar cumhurbaşkanının yürütme yetkileri azaltılmalı ve demokratik kurumlar güçlendirilmelidir.

Geçici hükümetin temel amacı, yukarıdaki önerileri uygulamak olmalıdır.

Çoğunluğu genç protestocuları temsil eden bir liderlik yapısı veya tek bir örgüt bulunmamakla birlikte, yaygın olarak sol Cephe Sosyalist Partisi'nin öğrenci kanadı olarak kabul edilen Üniversitelerarası Öğrenci Birliği ve Janatha Vimukthi Peramuna'ya (JVP) bağlı Sosyalist Gençlik Birliği , diğerleri arasında, Janatha Aragalaya'da lider bir rol oynuyorlar.

Sosyalist Gençlik Birliği'nden Eranga Gunasekara, El Cezire'ye verdiği demeçte, geçici hükümetin gerekli reformları yapması ve yeni bir neslin erken bir genel seçim yoluyla geleceğini kontrol etmesinin yolunu açması gerektiğini söyledi.

Sri Lanka anayasasına göre, hem cumhurbaşkanı hem de başbakan istifa ederse, parlamento başkanı cumhurbaşkanlığını devralıyor. Mevcut Konuşmacı Mahinda Yapa Abeywardene Rajapaksas'ın bir akrabasıdır.

Abeywardene'nin başkan vekili olarak olası atanmasıyla ilgili olarak Melani, kendisinin “başkalarından daha iyi olmamasına” rağmen protestocuların endişeli olduğunu söyledi.