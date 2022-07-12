Polonya, Ukraynalı Milliyetçilerin İkinci Dünya Savaşı Dönemindeki Katliamını Andı

Polonyalı liderler, Polonya'nın soykırım olarak tanımladığı şiddete ilişkin tam gerçeğin, komşusu ile gelecekte ikili ilişkileri güçlendirebileceğini vurguladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakan Mateusz Morawiecki Pazartesi günü - Soykırım Kurbanlarını Anma Günü'nü kutlarken - yıldönümünün II. ve kurbanlar için uygun mezarlar inşa etti.

Duda, "Bu gerçek, milletlerimiz ve toplumlarımız arasındaki yeni ilişkilerin temeli olarak hizmet etsin" dedi.

Duda, 1942 ile 1945 yılları arasındaki savaş katliamları hakkındaki gerçeğin ne olursa olsun "kesin ve net bir şekilde ifade edilmesi" gerektiğini söyledi ve Kiev'i Ukraynalı milliyetçi milisler tarafından Polonyalılara yönelik etnik temizliği kabul etmeye çağırdı.

“Bu intikamla, herhangi bir misillemeyle ilgili değildi ve bununla da ilgili değil. Bunun şu anda sahip olduğumuz zamandan daha iyi bir kanıtı yok” dedi.

Polonya, Rus saldırganlığına karşı savunmasında Ukrayna'nın en sadık müttefikleri arasında yer alıyor ve Ukrayna'nın ihracatı, özellikle tahıl için siyasi destek, silah ve güzergah sağlıyor. Milyonlarca Ukraynalı mülteci de Rusya'nın Şubat ayındaki işgalinden bu yana Polonya'ya sığındı.

Ancak, İkinci Dünya Savaşı sırasında iki ülke arasında meydana gelen şiddet, bir çekişme noktası olmaya devam ediyor.

Duda, meselenin Ukraynalılar için karmaşık olduğunu, çünkü bazılarının aynı milisleri Sovyetler Birliği'ne karşı koydukları direnişin kahramanları ve Kiev'in Moskova'dan bağımsızlık için verdiği acılı mücadelenin sembolleri olarak gördüklerini söyledi.

Katil olduklarını bildiğimiz kişiler, başka zamanlarda ve farklı bir düşmanla Ukrayna için de kahramanlardı ve çoğu zaman Sovyetlerin elinde, bağımsız, özgür bir Ukrayna için derin bir inançla savaşarak öldüler” dedi.

'Kanlı Pazar'

On yıllardır Moskova'nın kontrolünde olan olay tabu bir konuydu ve komşular arasında tartışmak hala zor.

Tarihçiler, kadınlar ve hatta en küçük çocuklar da dahil olmak üzere 100.000'den fazla Polonyalı'nın, o zamanlar güneydoğu Polonya'da bulunan ve şu anda çoğunlukla Ukrayna'da bulunan bölgelerde, Ukraynalı komşularının ellerinde milliyetçi bir hareketle telef olduğunu söylüyor.

11 Temmuz 1943, Ukrayna Milliyetçileri Örgütü savaşçılarının başta Volhynia bölgesinde olmak üzere 100'den fazla köyde kiliselerde ibadet eden veya kiliseleri terk eden Polonyalılara koordineli saldırılar düzenlediğinde, "Kanlı Pazar" olarak bilinen şiddetin zirvesi oldu.