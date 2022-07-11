Sri Lanka Başbakanı Ofisten Ayrıldı

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'daki protestocular, iki gün üst üste cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık ofislerini işgal etmeye devam ederek, her ikisi de resmen istifa edene kadar yerlerinde kalacaklarına söz verdi.

Ülkenin önde gelen liderlerinin eşi görülmemiş bir ekonomik krizin ortasında istifa ettiğini görmeye kararlı olan binlerce kişi Cumartesi günü cumhurbaşkanının konutunu bastı ve ardından başbakanın evini ateşe vererek iki lideri saklanmaya zorladı.

Başbakan Ranil Wickremesinghe, yeni hükümet kurulduğunda görevi bırakacağını söylerken, Parlamento Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, 73 yaşındaki Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın Çarşamba günü cumhurbaşkanı olarak istifa edeceğini söyledi.

Ancak protestocular, iki lider resmi olarak görevlerinden ayrılana kadar taviz vermeyi reddediyor.

Öğrenci lideri Lahiru Weerasekara Pazar günü gazetecilere verdiği demeçte, "Mücadelemiz bitmedi" dedi.

“Gerçekten ayrılana kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.”

Oyun yazarı Ruwanthie de Chickera, Kolombo'daki ana protesto yerinde düzenlediği basın toplantısında, "Başkan istifa etmeli, başbakan istifa etmeli ve hükümet gitmeli" dedi.

Hükümete karşı hareketi koordine etmeye yardımcı olan diğer liderlerin yanında, kalabalığın o zamana kadar cumhurbaşkanı ve başbakanın resmi konutlarından çıkmayacağını söyledi.

Başkan Rajapaksa'nın havuzunda yüzen ve özel spor salonunun koşu bandında koşan insanların görüntüleri dünya çapında viral hale geldi ve güçlü Rajapaksa klanının Sri Lanka siyaseti üzerindeki yirmi yıllık egemenliğine dramatik bir son verdi.

Başkanın konutunda bir protestocu Al Jazeera'ya “Buradayım çünkü vergi paramızla ne tür şeyler yaptıklarını keşfetmemiz gerekiyor… politikacılar insanların gücünü anlamalı” dedi.

Jaffna Üniversitesi'nde kıdemli öğretim görevlisi olan Ahilan Kadirgamar, protestocuların kuzeyden güneye sert ekonomik koşullarla sarsılan tüm ülke genelinde insanlar tarafından desteklendiğini kaydetti.

Kadırgamar, "Çiftçiler tarım yapamıyor, balıkçılar denize giremiyor... bu nedenle rejim değişikliğine destek ada çapında" dedi. “Cumhurbaşkanı ve başbakan ülke genelinde gayri meşrulaştırıldı.”

Her iki erkeğe de baskı

Muhalefet partileri yeni hükümet üzerinde anlaşmak için Pazar günü başkentte toplandı. Aynı gün cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Rajapaksa'nın yetkililere pişirme gazı sevkiyatını derhal dağıtmaya başlamalarını emrettiği ve kendisinin hala işte olduğunu öne sürdüğü belirtildi.

Hem cumhurbaşkanı hem de başbakan üzerindeki baskı, ülkenin ekonomik çöküşünün, temel ihtiyaç maddelerinin akut kıtlığına yol açması ve insanları yiyecek, yakıt ve diğer ihtiyaç maddelerini elde etmek için mücadele etmesine neden olmasıyla arttı.

Rajapaksa, kıtlıkları çözmek ve ekonomik toparlanmayı başlatmak amacıyla Wickremesinghe'yi Mayıs ayında başbakan olarak atamıştı.

Wickremesinghe, bir kurtarma programı için IMF ile ve tahmin edilen bir gıda krizine hazırlanmak için Dünya Gıda Programı ile önemli görüşmelerin parçası olmuştu.