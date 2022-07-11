Japonya İktidar Bloğu, Seçimi Kazanmaya Hazırlanıyor

Japonya'nın iktidar koalisyonunun, eski Başbakan Shinzo Abe'nin suikastının gölgesinde yapılan bir seçimin ardından parlamentonun üst kanadında çoğunluğu tutması bekleniyor .

Bir çıkış anketine göre, Abe'nin etkili bir milletvekili olmaya devam ettiği Başbakan Fumio Kişida'nın Liberal Demokrat Partisi (LDP) ve küçük ortağı Komeito, bir çıkış anketine göre daha önce itiraz edilen meclisteki 125 sandalyenin 76'sını kazanarak çoğunluğunu korudu kamu yayıncısı NHK tarafından.

LDP, 55 sandalyeden 63 sandalyeye çıkardı. Toplamda, üst mecliste 248 sandalye var.

Analistler, Abe'nin suikastının, bir Abe proteini olan Kishida liderliğindeki LDP'nin beklentilerini artırabileceğini tahmin etmişti.

Resmi sonuçların Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Japonya'nın en uzun süredir hizmet veren modern lideri Abe, Cuma günü batıdaki Nara kentinde yerel bir adayı desteklemek için yaptığı konuşma sırasında vurularak , siyaset kurumunu demokrasiye saldırı olarak kınadı.

Parlamentonun daha az güçlü üst meclisi için yapılan seçimler, tipik olarak, oturan hükümet için bir referandum olarak görülüyor. Bununla birlikte, herhangi bir hükümet değişikliği, alt meclis için yapılan anketlerle belirlenir.

Waseda Üniversitesi'nden siyaset bilimi profesörü Airo Hino, şu ana kadarki sonuçlar hakkında yorumda bulundu: "Buna bakıldığında, LDP koltuklarını genişletebilecek ve çeşitli partiler aracılığıyla üçte ikilik bir çoğunluğu elde etmek için yeterli sayıda sandalye kazanacak gibi görünüyor. Çoğunluğun anayasayı gözden geçirmesi gerekiyordu. Beklenildiği gibi, ancak iki gün önceki olayın etkisi olmuş olabilir.”

Hino, "Artık Kishida iktidardayken, anayasayı gözden geçirme tartışmalarının hızlanacağını düşünüyorum" diye ekledi.

Parlamentonun daha az güçlü üst meclisi için yapılan seçimler, tipik olarak, oturan hükümet için bir referandum olarak görülüyor. Bununla birlikte, herhangi bir hükümet değişikliği, alt meclis için yapılan anketlerle belirlenir.

Waseda Üniversitesi'nden siyaset bilimi profesörü Airo Hino, şu ana kadarki sonuçlar hakkında yorumda bulundu: "Buna bakıldığında, LDP koltuklarını genişletebilecek ve çeşitli partiler aracılığıyla üçte ikilik bir çoğunluğu elde etmek için yeterli sayıda sandalye kazanacak gibi görünüyor. Çoğunluğun anayasayı gözden geçirmesi gerekiyordu. Beklenildiği gibi, ancak iki gün önceki olayın etkisi olmuş olabilir.”

Hino, "Artık Kishida iktidardayken, anayasayı gözden geçirme tartışmalarının hızlanacağını düşünüyorum" diye ekledi.