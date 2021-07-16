Sosyal Medya Takipçisinden Kıvanç Tatlıtuğ'a Övgü Dolu Yorum

Son zamanlarda sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflar ile sık sık magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor. 37 yaşındaki başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu son fotoğrafı ile tekrardan adından söz ettirdi ve dikkat çekti. Ünlü oyuncunun hesabında bulunan 1 takipçisi ise oyuncuya övgü dolu yorumlarda bulunurken “Picasso seni görse tüm tablolarını yakardı” şeklinde ifadeler kullandı.

2016 senesinde evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer mutlu evliliklerin sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta çift hakkında bebek iddiaları ortaya atılmış ve Kıvanç Tatlıtuğ'un baba olacağı öne sürülmüştü. Daha sonra hamilelik iddialarını yalanlayan çift her sene düzenli olarak bu tür yazıların yazıldığını söylemişti. Bebek haberi sonrasında Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Görüntüsünde yapmış olduğu değişiklik ile gündemde yer tutan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, tatilde kamera karşısına geçti ve çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. Son zamanlarda Instagram hesabını daha aktif bir şekilde kullanmaya başlayan başarılı ismin paylaşmış olduğu son kare takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. 37 yaşındaki ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un gönderisine kayıtsız kalamayan bir takipçisi ise “Picasso seni görse tüm tablolarını yakardı” şeklinde ilginç bir yorum yazdı. Bunun yanı sıra “tokan bile benden havalı” ve “yaktın bizi Behlül” şeklinde çok sayıda övgü dolu yorum geldi. Ünlü oyuncunun fotoğrafı 1 saat içerisinde 250 bin kişi tarafından beğenilirken paylaşılan fotoğraf da oldukça dikkat çekti.

Geçtiğimiz haftalarda ünlü yönetmen Uluç Bayraktar’ın nikahına katılan Kıvanç Tatlıtuğ eşi ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmış ve paylaşılan fotoğrafta aktör Brad Pitt’e benzetilerek gündemde yer almıştı. Daha önce de farklı bir fotoğrafı ile Indiana Jones karakterine ve eski futbolcu David Beckham’a benzetilen başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, fotoğrafları ile sık sık gündemde yer tutuyor.