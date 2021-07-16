Akbank, Halkbank ve Yapı Kredi Bankası 100.000 TL Onaylı Kredi Verecek, Faiz Oranları Çok Düşük. Bankalardan yeni kampanyalar duyuruldu. 100 bin TL'ye kadar ihtiyacı olanlara artık çok basit bir şekilde kredi başvurusu yapabilecekler. İşte bankaların yaptıkları kampanya detayları...

100.000 TL ihtiyaç kredisi artık bankalardan kolay bir şekilde alınabilmektedir? Bazı bankalar ise bu kredileri hızlı bir şekilde anında onay vererek sunmaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka şartlarına uygun olmaları durumunda 36 ay vadeye kadar bu kredilerin kullanabilirler. 100.000 TL kredi başvurusu yaptığımızda banka sizin gelir durumunuza bakacak ve aynı zamanda da kredi notunuza da bakarak onay verecektir. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişiler vereceğimiz bu üç banka üzerinden banka şubelerinden ve internet bankacılığı üzerinden kullanabilmektedirler.

Yapı Kredi Bankası 100.000 TL hızlı kredi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden 100.000 TL kredi başvurusu yapabiliyorsanız, banka kredi başvurusu yaptığınızda sizlere anında kredi sonucunu veriyor. Yapı Kredi Bankası üzerinden 100.000 TL kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler banka şubelerinden, internet bankacılığından, internet sitesinden ve SMS ile bu kredi başvurusunu yapabilmektedir. Kolay onay alacağınız bir yöntem SMS ile kredi başvurusu olacaktır. Bireysel yazıp boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakın, aylık gelirinizi yazdıktan sonra bu mesajı aynı şekilde 4411 numarasına göndererek Yapı Kredi Bankası kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ayrıca internet bankacılığı kullanan müşteriler de Yapı Kredi Bankası'ndan mobil uygulamasına girerek buradan online olarak kredi başvurusu yapabilir.

100.000 TL kredi aldığınızda 36 ay vadeli olarak işlem yapacak ve ilk taksit ödemenizde de 3 ay ertelemeli olarak işlem yapacaksınız. Ertelemeli Kredi kampanyasına katılarak başvuru yapmanız gerekmektedir.

Akbank 100.000 TL online kredi başvurusu

Akbank 100.000 TL online kredi başvurusu yapacak olan müşteriler bankanın internet bankacılığına girerek 100.000 TL kredi başvurusunda bulunabilir. Kredi notu yüksek olan kişiler 100.000 TL'ye kadar bu kredileri şubeleri gitmeden kullanabiliyor.

Akbank müşterisi değilseniz bankanın şubelerine giderek veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak bu işlem için başvuru yapabilirsiniz. 100.000 TL kredi aldığınızda banka sizin kredi notunuza göre bir faiz oranı uygulayarak 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sunacaktır. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler, 100 bin TL kredilerde ilk taksit ödemesi 3 ay ertelemeli olarak da yapabilir.

Halkbank 100.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank üzerinden de 100 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka sizlere uygun faiz oranları ile birlikte 36 ay vadeli 100 bin TL kredi verir. Emekli olan kişilerin bankadan maaş alma şartı olması durumunda çalışan kişilerin de en az 6 aylık sigortası olması durumunda kamu Bankası olan Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu sadece banka şubelerinden şahsen olarak yapılmaktadır. Kimlik ve gelir belgenizi götürdükten sonra Halkbank 100.000 TL kredi kullanabilirsiniz. 15.000 TL'ye kadar ihtiyacınız varsa, bankanın internet sitesinden başvuru yapabilir ve ön onay alabilirsiniz.