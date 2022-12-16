Sonuçları Açıklandı! Sistemden Bakıp 70 Puan Ve Üstü Not Aldığını Gören Öğretmenler Çok Mutlu!

Geçen ay iptal edileceği ve ileri bir tarihe erteleneceği söylentisinin çok fazla yapıldığı Uzman öğretmen sınavı nihayet yapılmıştı. Uzman öğretmenlik sınav sonuçlarını merakla bekleyen öğretmenlerin heyecanlı bekleyişi son buldu! Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihin üzerinden çok geçmeden açıklandı. Sınavda çok zorlanılmadığı sınava giren öğretmenlerce ortak kanaatti. Sonuçların açıklanması çok sayıda öğretmeni memnun etti.

Neden Uzman Öğretmenlik Sınavı Yapıldı?

Çok sayıda öğretmenin girmiş olduğu Uzman Öğretmenlik sınavına belli bir süre Öğretmenlik yapmış olan atanmış öğretmenler girme hakkına sahiptir. Belirli bir süre Öğretmenlik yapmış olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışan atanmış öğretmenler eğitim bilimleri ve öğretim teknikleri ile ilgili 100 sorudan oluşan bir sınava tabi tutuldular.

Sınavdan 70 puan ve üzeri not alan öğretmenler artık Uzman Öğretmen statüsüne yükseldiler. Öğretmenler arası kıdem ve statü farkının belirlenmesi ve ona göre maaş ödemesinin yapılması için gitilen bu sınavda başarılı olan öğretmenlerin maaşlarına zam yapılacak.

Uzman Öğretmenlik Sınavından 70 Puan Ve Üzeri Not Alan Öğretmenlerin Maaşlarına Zam Var!!

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çalışan öğretmenler en az 10 yıl boyunca öğretmenlik yapmış ise uzman öğretmenlik sınavına girmeye hak kazanmış demektir. Bu sınavda başarı göstererek minimum 70 puan ve üzeri not alan tüm öğretmenler uzman öğretmen statüsüne yükseltilmesi kararı alınmıştı. Sınav yapıldı notlar açıklandı! Tüm Uzman öğretmenleri tebrik edip başarılar dilerken kazanmış olunan zam ile de maaş farklarının bereketli olmasını dileriz. Uzman öğretmenlik sınav sonucuna göre maaşlarına devlet tarafından zamda yapılan öğretmenler durumdan gayet memnun. Sınavda ter dökmüş kazanmış olan öğretmenler neredeyse 2 bin TL maaş farkı verilecek.