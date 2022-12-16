Mercimeğin %75'i Devletten! Devletten Çiftçiye Büyük Destek!

Devlet, tam 290 çiftçiye %75 hibe ile mercimek tohumu verdi dağıtımı tamamlanmış olan mercimeklerin 5000 dekar alana ekilmek üzere çiftçiye ulaştırıldığı edinilen bilgiler arasında bulunuyor. Tam 64 ton mercimek tohumu dağıtıldı. Çiftçi bu durumdan oldukça memnun. Devlet bir ekim projesi kapsamında çiftçiye mercimek dağıtımı yaptı, artık çiftçiler tarlasına mercimek tohumlarını %75 devlet hibeli bir şekilde ekebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Takep Projesi Kapsamında Mercimek Tohumu Dağıtımı İşlemi Yapıldı!

Kilis'teki Çiftçilere büyük destek! Oldukça geniş bütçeli proje olumlu bir şekilde nihayete ulaştı. Devletten mercimek ekimi yapacak olan çiftçiye ciddi anlamda bir girdi maliyeti desteği sağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün birlikte yürütmüş olduğu "Atıl araziler tohumla buluşuyor" projesi kapsamında çiftçiye mercimek tohumu dağıtımı yapıldı.

Gerek zorlu pandemi koşulları gerek tahıl alımı yapılan dış ülkelerdeki savaşlar nedeni ile gıda teminimiz konusunda ciddi olumsuzluklar yaşanmış dolayısıyla çiftçinin ve çiftçiliğin kıymeti ülkemiz için anlaşılmıştır. Yükselen girdi maliyetlerini çiftçinin karşılayamaması sebebiyle, üretim ülkemizde maalesef düşüşe geçmiştir. Ancak devlet toprak mahsulleri üretimini önemsediği için çiftçiye farklı farklı şekillerde sürekli destek sağlamaya devam etmiştir.

Gerek Tohum Gerek Gübre Gerek Yakıt Desteği Şeklinde Sürekli Olarak çiftçisini Destekleyen Devlet Sonunda Ülkedeki Tarım Yapılma Oranını Arttırdı!

Ülkede artık kalite oranı yüksek modern tarım yapılıyor. Alınan mahsul üreticiyi de Devleti de satıcıyı da vatandaşı da memnun edecek niteliklerdedir. Devlet son olarak vermiş olduğu mercimek tohumu desteğiyle tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesine bir nevi destek vermiştir. Devletin ekilmeyen arazileri şu anda yerli çiftçiler tarafından mercimek tohumları ile doldurulmuştur. Tam 64 ton mercimek tohumu 5000 dekar alana ekilmiştir. Proje Kilis'te gerçekleştirildi.