Son Yaz Dizisi Yeni Gelişmeleri Ekranlara Taşıyacak

Önceki sezonda televizyon ekranlarının dikkat çeken dizileri arasında yer alan başarılı projesi Son Yaz, Fox TV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşuyordu. Funda Eryiğit tarafından hayat verilen Canan karakterinin ikinci sezonda yer almayacak olması dizinin hayranlarını üzüntüye boğarken Funda Eryiğit'in yanı sıra pek çok oyuncunun da hikayeden ayrıldığı bilgisine ulaşıldı.

Diziye son olarak katılan Funda Eryiğit ile Olgun Toker isimli oyuncuların yanı sıra at Şebnem Dönmez, Erdem Şanlı ve Emre Karayel gibi isimler de projenin ikinci sezonunda yer almayacak. Dizi hayranları ise oyuncuların bu ayrılık kararına şaşırsa da 2. sezonun nasıl gelişmeleri ekranlara taşıyacağını merak ediyor. Projenin senaristlerinin de hikaye üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıkları bilinirken yeni sezona dair detaylı bilgilere de ulaşıldı. İşte pek çok oyuncunun veda ettiği Son Yaz dizisinin yeni sezonu hakkında detaylı bilgiler…

Gazeteci Birsen Altuntaş Fox TV ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşan başarılı dizi Son Yaz hakkında önemli detayları paylaştı. Kulis bilgilerine göre Son Yaz isimli dizide zaman atlaması yaşanacak ve dizinin çekildiği yer artık Çeşme olmayacak. Proje İstanbul'a taşınırken başrollerde ise Hafsanur Sancaktutan, Alperen Duymaz ve Ali Atay rol almaya devam edecek. Bununla birlikte dizide Rize sahneleri de olacak iken projede birkaç yıllık zaman atlaması ile beraber seyirci kitlesi karşısına bambaşka bir dünya çıkacak.

Yeni sezonda Rize'de de çekimlerin yapılacağı öğrenildi fakat bu konu hakkında nedenlere ise henüz ulaşılamadı. İzleyici kitlesi yeni sezon hakkında detaylı bilgiler öğrenmesine rağmen proje hakkında meraklandı ve araştırmalar yapmaya başladı. Bunun yanı sıra Halil Babür tarafından hayat verilen Soner karakterinin ailesinin de Son yaz dizisinin hikayesinde geniş bir şekilde yer alacağı bilgisine ulaşıldı.