Saç Bakımı Nasıl Yapılır? Saç Bakımı Yapma Yöntemleri

Yaz mevsiminde tuzlu deniz suyu, sıcak hava, klorlu havuz suyu saçların yıpranmasına sebep olmaktadır ve bu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir. Yaz mevsimi geldiği zaman saçları kurutan ve yıpratan etmenler artış gösterir ve yıpratıcı etkilerinden korunmak için özel bir çaba gösterilmesine ihtiyaç vardır.

İlk olarak güzel bir şekilde temizlik yapmak kaçınılmaz bir maddedir. Şampuan seçiminde dikkatli davranılmalı ve derinlemesine etkili şampuanlar tercih edilmelidir. Saç derisini güzel bir şekilde arındırma etkisine sahip olan derinlemesine etkili şampuanlar saçları temizlemek için iyi bir seçim olacaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu saçı kurutmamak adına içeriğinde sülfat bulunan ürünlerden uzak durmak olacaktır.

Doğal saç bakımının yapılması yaz aylarda etkilerden korunmak için tavsiye edilen bir yöntem olmaktadır. İçerisinde çam terebentini ve badem yağı olan hazır maskelerin kullanımı oldukça yaygındır fakat evde de saç maskeleri hazırlanabilmektedir. Hindistan cevizi yağı ve bal ile maskeler hazırlanabilir, saç bu şekilde nemlendirilir yumuşatılır ve onarılır.

Cildimize fazla güneş ışınları zarar verir ve bu durum saçlar için de geçerlidir. Bu sebeple koruyucu spreyler saçlar için oldukça faydalıdır ve şemsiyeler ile fötr şapkaların ile kullanılması tavsiye edilmektedir. Direkt olarak güneş ışığına maruz kalmamaya dikkat edilmesi saçın güneş ışığında zarar görmemesi için dikkat edilmesi gereken bir konu olmaktadır. Bunun yanı sıra havuza ya da denize girdikten sonra saçların duru su ile durulanması önerilmektedir. Daha sonra argan yağı saç boylarına uygulanabilir ve bu şekilde klor ile deniz tuzunun saçlara zarar vermesinin önüne geçilecektir.

Saç bakımı yapılması sırasında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da hangi ürünün kullanıldığı olacaktır. Direkt olarak saçlara uygulanan krem ürünlere dikkat edilmesi ve kimyasal ürünlerden çok doğal ürünlerin kullanılması önerilmektedir. Özellikle badem yağı, argan yağı ve hindistan cevizi gibi yağların kullanılması tavsiye edilir.