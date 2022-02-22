Son Nefesime Kadar Dizisi Çok Heyecanlandırdı

Fox TV ekranlarında izleyici kitlesini şaşkına çevirecek olan Son Nefesime Kadar dizisi ekranlarda yer almak için geri sayıma geçti. 2022 senesinin yeni dizilerinden birisi daha kısa süre sonra ekranlarda yer alacak ve yeni bölümlerini izleyici kitlesi ile buluşturacak. Fox Tv ekranlarında 23 Şubat Cuma gününde saat 20.00’da ekranlarda yer alacak olan proje hem hikayesi hem de oyuncu kadrosu ile isminden söz ettirecek. Bunun yanı sıra Son Nefesime Kadar isimli dizinin bir uyarlama olarak ekranlarda yer aldığı da biliniyor. Projenin başrollerinde ise Emre Kınay, Nurgül Yeşilçay ve Ertan Saban gibi ünlü isimler de yer almakta. Bunun yanı sıra hikayede tecrübeli isimler ile genç oyuncuların da bulunması projenin dikkat çeken detayları arasında gösteriliyor.

Rojda Demirer, Begüm Birgören, Emre Bey, Baran Bölükbaşı, Elif Ceren Balıkçı, İpek Filiz Yazıcı ve Taha Baran Özbek gibi oyuncular da proje etkili karakterlere hayat vererek izleyici karşısına çıkacak. Aksiyon dolu sahneleri ile birlikte dikkat çekici bir yapım olarak ekranlarda yer alacak olan dizide gerilim de hiç düşmeyecek.

Dizinin ilk bölümünde ise Asayiş Polisi Mihri isimli karakterin karakolun önüne geldiği sırada eski eşi Ferzan ile karşılaşması bölüme damga vuracak. Ejder'in hapisten çıktığını söyleyecek olan Ferzan, Mihri’yi dehşete düşürecek. 8 sene önce Ejder karakteri asayiş polisin hayatını altüst etmiş ve zor durumlar yaşanmasına sebep olmuştu. Bu sebeple eski eşinden onun serbest kaldığını duyan Mihri karakteri hemen harekete geçmeye başlayacak.

Ejder karakterinin yakalanması ve tekrardan demir parmaklıkların arkasına geçmesi için hamlede bulunan Mihri, onun her an birine zarar verebilecek potansiyelde bir suçlu olduğunu bilerek hareket edecek. İlçede bulunan masumları ondan korumak isteyecek olan Mihri karakteri, yapmış olduğu hamleler ile dikkatleri üstüne toplayacak.