Kaan Urgancıoğlu'nun Gizemli Paylaşımı Anlaşılmadı

Bugüne kadar çok sayıda dizi ve filmde rol alarak oyunculuk performansı sergileyen ve başarısı ile adından söz ettiren Kaan Urgancıoğlu bu defa sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile gündemde yer aldı. Sezonun en başarılı projeleri arasında gösterilen Kanal D dizisi Yargı’da hayat verdiği Ilgaz karakteri ile kariyer hayatının en büyük çıkışlarından birine imza atan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu kadınların ilgisini çeken bir karaktere hayat veriyor.

Savcı Ilgaz olarak dizide performans sergileyen ünlü isim sıklıkla adından söz ettiriyor ve sosyal medya paylaşımlarına konu oluyor. Ünlü oyuncu son olarak Twitter hesabı üzerinden bir paylaşıma imzasını attı fakat yapılan paylaşımdan takipçileri ise bir şey anlayamadı.

Kaan Urgancıoğlu Aşk 101 sonrasında hukuk temalı dizi Yargı’da da başrolü ünlü oyuncu Pınar Deniz ile paylaşarak izleyici karşısına çıkıyor ve kariyer hayatının en parlak dönemi geçiyor. Dizide hayat verdiği Ilgaz karakteri romantizmi ve duruşu ile kadın izleyicilerin aşık olduğu bir karakter haline gelmişti ve Ilgaz isimli karakter sıklıkla sosyal medya paylaşımlarında konu ediliyor. Diğer taraftan Kaan Urgancıoğlu ise özel hayatında sergilemiş olduğu mesafeli duruşu ile adından söz ettiriyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden sevgi temalı bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncu oldukça romantik ve derin anlamı olan yazılar yazsa da yapılan bu paylaşım çoğu takipcisi tarafından anlaşılmadı. Paylaşımın altına gelen yüzlerce sayıda yorum ise bu yönde oldu ve bir sosyal medya kullanıcısı iste Kaan urgancıoğlu'nun yapmış olduğu paylaşımdan bir şey anlamadığını ifade ederken 5 kere okuduğunu da belirtti.

Yapılan paylaşımı anlamayan takipçilerin yanı sıra bir grup sosyal medya kullanıcısı da Kaan Urgancıoğlu’na güzel dileklerini iletmeyi ihmal etmedi ve bu yönde açıklamalar gerçekleştirdi. Yargı dizisinde sergilediği performansın yanı sıra bu defa sosyal medya paylaşımı ile gündem olan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu dikkatleri üzerinde topladı.