Son Kripto Para Vurgunu! 15 Bin Mağdur Var! BitexNova adındaki kripto para alım satım işlemlerinin gerçekleştirildiği borsada yeni bir vurgun yapıldığı ile ilgili iddialar var. Binlerce yatırımcıyı mağdur eden TODEX ve WeBitcoin borsalarından sonra ülkemizde kripto para borsalarında yeni bir skandal daha yaşandı.

15000 abonesi bulunan BitexNova borsasında yatırımcılar paralarını çekemediklerini söyledi. 250 milyon TL'den fazla yatırımın bulunduğu BitexNova ile ilgili yüzlerce şikayet şimdiden gündemdeki yerini aldı. 1 hafta önce BitexNova olarak bilinen sitenin adının BitekOva şeklinde değiştirilmesi kullanıcılar arasında korkuya sebep oldu. Uzmanlar ise sitenin kapanması durumunda herkesin elindeki bütün mal varlıklarını kaybederek batacağını belirtti.

İsim Değişikliğine Gitti

Son bir hafta içerisinde 15.000 Türk yatırımcısı bulunan BitexNova , adını BirtexOva şeklinde değiştirdi ve borsanın alım satım işlemleri durduruldu. Bu durum ise yatırımcılar arasında bir panik havasının oluşmasına sebep oldu. Bilindiği gibi kripto para borsalarında böyle durumların meydana gelmesinden sonra borsa yöneticileri binlerce kişiden topladıkları milyonlarca dolar parayı alıp kayıplara karışıyor.

Bu Borsada Türk Yatırımcılarının 250 Milyon TL Parası Var

Sosyal medya platformları ile internet uygulamaları üzerinde yüzlerce şikayet yerinialdi. Türk yatırımcılar, para çekimi ile alakalı bir muhatap bulamadıklarını ve böylece paralarının battığını iddia ediyor. Yalnızca bu borsada Türk yatırımcılarının 250 milyon TL'den fazla parasının bulunduğu tahmin ediliyor.